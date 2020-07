Lo peor ya pasó para los mercados de deuda del mundo en desarrollo, según una administradora de fondos de Lazard Asset Management que busca oportunidades de compra en Ucrania, Indonesia y México.

“No estamos viendo a ningún otro país con riesgo de deterioro crediticio en el futuro cercano”, dijo Denise Simon, que ayuda a supervisar las estrategias de deuda de los mercados emergentes por US$ 11,400 millones de la empresa, con sede en Nueva York “Estos países han demostrado que no van a utilizar una crisis sin precedentes como excusa para no pagar”.

Simon ayuda a administrar un fondo de US$ 128,35 millones que superó a 98% de sus pares en lo que va del año, según datos compilados por Bloomberg.

Está volviendo el optimismo luego de que algunos bonos soberanos se deslizaran a territorio peligroso cuando la pandemia obligó a las naciones a cerrarse, los precios del petróleo cayeron y la liquidez se evaporó. En estos días, las economías se están reabriendo y una ola de estímulo fiscal y monetario ha ayudado a restablecer el apetito por el riesgo. El indicador Bloomberg Barclays de deuda en dólares de los mercados emergentes ha aumentado durante tres meses.

Las naciones en el mundo en desarrollo han superado el impacto de la pandemia a través de medidas de liquidez, acceso a opciones de refinanciamiento y alivio de prestamistas bilaterales y multilaterales, dijo Simon.

“Reconocen que es mucho más fácil trabajar en la negociación de ayuda con una institución o un país”, dijo en una entrevista. “Cuando se negocia con el sector privado, hay que tratar con todos estos inversionistas, y es un proceso mucho más complicado”.

Simon dijo que está interesada en Ucrania, ya que aborda la reforma estructural y se compromete con el Fondo Monetario Internacional, así como con Indonesia, que ofrece una prima atractiva, especialmente en bonos a más largo plazo. Algunos bonos cuasisoberanos en México también son atractivos, dijo.

Las monedas de mercados emergentes también pueden recuperarse a finales de este año, lo que ayudará a aliviar la preocupación de un desajuste. Las oportunidades podrían surgir en partes de Asia, como India, Malasia e Indonesia, dijo. Las monedas de economías pequeñas y abiertas de Europa del Este también podrían valer la pena, dijo.