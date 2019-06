Latinoamérica y África son los que más requieren profesionales peruanos 

Los profesionales peruanos sobresalen sobre sus pares de otros países, por múltiples habilidades técnicas y aptitudes que resultan bastante atractivas para los mercados de Latinoamérica y África, por eso cada vez son más requeridos, según Downing Teal Perú.

“De acuerdo a nuestra experiencia como empresa reclutadora australiana con filial en el Perú dedicada a la búsqueda, selección y colocación de ejecutivos para los empleadores extranjeros, los profesionales peruanos logran cumplir a cabalidad las funciones que se les delega y tiene gran capacidad de buscar los recursos necesarios para poder lograrlo”, resaltó el gerente general de la empresa, Rodolfo León.

Agregó que cuando uno observa al trabajador peruano lo que más sorprende es su diligencia, esto debido a que el peruano nunca la ha tenido fácil. El Perú es ancestralmente de geografía difícil, entorno donde el profesional tiene que esforzarse mucho para su subsistencia.

“En el país, las economías siempre han sido estrechas, apretadas, de sobresaltos, y el peruano ha tenido el ingenio que le permite resolver problemas, ser diligente en el sentido de valorar la oportunidad que tiene y desarrollarla con cuidado”, destacó.

Rodolfo León de Downing Teal Rodolfo León gerente general de Downing Teal Perú.

Países con más demanda

¿ Cuáles son los países que demandan más trabajadores peruanos en sectores como industria, infraestructura, minería, petróleo, gas, y construcción?

En la región, lo son Colombia, Chile, Brasil, México, Argentina.

“ La preferencia se da por la experiencia técnica, las características personales y por temas de idioma en su mayoría. Asimismo, México es un país que se identifica mucho con el talento nacional debido a la afinidad cultural”, indicó Rodolfo León.

Una de las razones por las cuales otros países buscan trabajadores peruanos es porque en el Perú hay mucha minería subterránea, lo cual no hay en otras partes. Entonces, Perú es donde se encuentra a profesionales con experiencia de minería subterránea. En el mundo el trabajador peruano es experto en realizar infraestructura en caminos escabrosos y complicados, argumentó.

Asimismo en África, específicamente en Mozambique se demandan técnicos mecánicos. “Al respecto, el empleador refiere que la gran diferencia que hay con trabajadores de otras nacionalidades es que los peruanos son ingeniosos, son los únicos que se quedan hasta terminar el trabajo; eso está logrando que nos soliciten más trabajadores y les renueven los contratos”, indicó.

Con respecto de los profesionales que se desempeñan en el exterior, por lo general están en su madurez profesional, con una edad pasado los 35 hasta los 50, puesto que se busca a una persona que se encuentra en las condiciones de asumir responsabilidades y contribuir eficazmente, y esa es una persona que cuenta con 10 a 15 años de experiencia.

Salario

En cuanto al salario, este está relacionado al puesto, al medio y a la industria, ya que al profesional se le paga de acuerdo al contexto donde se encuentran.

"Hay dos regímenes al contratar al trabajador peruano, el régimen local, que son salarios que están al nivel del de sus colegas, de sus pares en la industria. Tal vez con algunos beneficios para ayudar con la adaptación. El salario es competitivo en el medio. Y el otro régimen es el expatriado, que es el salario en en función de las políticas de la empresa", señaló Rodolfo León.

Referente a los contratos de trabajo que ha cerrado Downing Teal en el exterior puede variar desde un año hasta un plazo indefinido.

¿ Qué pueden hacer los profesionales peruanos para seguir siendo demandados a nivel internacional? Recomendó que refuercen más su abanico de idiomas y domine como mínimo el inglés, la cual es clave para seguir abriéndole puertas en el mundo.

RASGOS DIFERENCIALES DE PERUANOS