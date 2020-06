La aerolínea Latam prevé una “tímida” mejora en la demanda durante lo que queda de año y hacia el futuro, dijo el CEO de la compañía, Roberto Alvo, que reconoció que la recuperación está siendo “más lenta” de lo que se anticipó hace unos meses.

"La recuperación es menor a lo que veíamos inicialmente, con un nivel de operación menor al 10%", aseguró el ejecutivo tras celebrar una junta de accionistas de la compañía.

"Nosotros en la junta de accionistas de fines de abril habíamos informado que esperábamos que nuestra oferta hacia fin de año fuera de entre 50% a 70% de la ocupación en general. Hoy en día informamos en la junta que esperamos que va a estar más cerca del piso de este rango", agregó.

No obstante, el alto ejecutivo calificó la recuperación que está experimentando la demanda como "tímida" pero "positiva".

La incertidumbre económica mundial generada por la propagación del COVID-19 y las restricciones de viaje impuestas por varios Gobiernos de la región para frenar el avance de la pandemia, con la consecuente caída de la demanda, han ido ahogando paulatinamente a la aerolínea, que nació de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam en el 2012.

Antes de la pandemia, Latam operaba cerca de 1,400 vuelos diarios a 145 destinos en 26 países y contaba con una flota de 332 aviones, pero hasta junio operaba sólo un 5% de sus líneas, manteniendo sólo 39 rutas domésticas en Brasil, 13 en Chile y cuatro rutas internacionales.

Este mes anunció que restablecerá algunas de sus rutas entre Europa y América Latina, aumentando sus operaciones a 7% en junio y con la aspiración a que la operación crezca hasta el 15% de la capacidad original para el mes de julio.

Ante el cierre de fronteras que rige en la actualidad en muchos países, entre ellos Chile, el poder hacer uso de las líneas operativas depende de las condiciones de cada nación para poder ingresar a su territorio.

Así, por ejemplo, si no se es chileno o residente en Chile no podrás ingresar al país, aunque la aerolínea opere ese trayecto.

Suspensión de vuelos en Argentina “es irreversible”

Respecto al cese de operaciones, tanto de pasajeros como de carga, decretado este miércoles para las operaciones de Latam en Argentina, Alvo dijo que es "irreversible" porque no se dan las condiciones que permitan la sustentabilidad de la compañía.

"Nuestra decisión es suspender de manera indefinida las operaciones, tanto en vuelos domésticos como los que la filial operaba fuera del país. Estos últimos serán reemplazados con operaciones de otras filiales", explicó Alvo.

Búsqueda de financiación

El alto ejecutivo también se refirió a la búsqueda de financiamiento bajo la figura de Debtor in Possession (DIP), método que se utiliza en aquellas empresas que se han acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, proceso en el que Latam Airlines incurrió el pasado 26 de mayo.

"Estamos confiados en que hemos hecho progresos importantes", dijo Alvo haciendo alusión a las múltiples conversaciones tanto con los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y Perú como con actores privados para recaudar cerca de US$ 1,100 millones, los que sumados a los US$ 900 millones ya comprometidos por los accionistas mayoritarios de la firma, alcanzarían la meta propuesta de US$ 2,000 millones que buscaría salvar a la compañía.

Asimismo, Alvo señaló que se espera que los gobiernos de Argentina, Colombia y Perú abran sus cielos para viajes domésticos, sumándose así a los mercados de Brasil, Chile y Ecuador, que ya permiten este tipo de traslados.

En el 2019, la compañía había adquirido gran notoriedad internacional cuando Delta Airlines decidió adquirir parte de su propiedad en conjunto con realizar una alianza entre ambas.