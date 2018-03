Latam gana US$ 155.3 millones en el 2017, 124% más que en el 2016

Latam Airlines ganó US$ 155.3 millones en el 2017, 124% más que el año anterior, y sumó su segundo ejercicio consecutivo con beneficios desde que comenzó a operar en el 2012, tras la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM.

Los US$ 155.3 millones de beneficios del año pasado se comparan con los US$ 69.2 millones que obtuvo la aerolínea en el 2016, informó la compañía.

El resultado operacional fue de US$ 714.5 millones, 25.8% más que en el 2016, resultado de ingresos operacionales por US$ 10,163 millones (6.7 % más) y costos operacionales por US$ 9,449 millones (5.5% más que en el 2016).

La empresa afirmó que el 2017 fue un "año de transformación" con la puesta en marcha del nuevo servicio de comidas y bebidas a bordo y las tarifas segmentadas en las operaciones domésticas de Chile, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia.

Durante el año pasado, Latam recibió cuatro aviones, devolvió 21 y mantuvo ocho aviones bajo contratos de subarriendo, con lo que finalizó con una flota de 307 aeronaves en operación, 22 menos que en el 2016.

En el cuarto trimestre del año pasado, Latam alcanzó un beneficio neto de US$ 67.2 millones, 23.6% más que los US$ 54.3 millones que ganó en el último trimestre del 2016.