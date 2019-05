aerolíneas Latam y Avianca registran pérdidas de más de US$ 60 millones en primer trimestre del 2019 La pérdida de Latam se compara negativamente con las ganancias de US$ 92.2 millones obtenidas en igual período del año pasado; mientras que la caída de Avianca contrasta con las ganancias de US$ 3.4 millones del mismo periodo del 2018.

Avianca Avianca Holdings tuvo una pérdida neta de US$ 67.9 millones en el primer trimestre del año.