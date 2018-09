Latam Airlines tramita inscripción de línea bonos en Chile por hasta US$ 370 millones

Latam Airlines, la mayor empresa de transporte aerocomercial de América Latina, dijo el viernes que tramita la inscripción de una línea de bonos para eventualmente emitir deuda en el mercado chileno por hasta el equivalente a unos US$ 370 millones.

La compañía, con sede en Santiago, explicó que la inscripción de los bonos por 9,0 millones de Unidades de Fomento (instrumento que se reajusta con la inflación) es una opción que buscar tener la empresa para su consideración cuando sea "oportuno".

La calificadora Feller Rate asignó un "BBB+" a la nueva línea de bonos y argumentó que la solvencia de Latam refleja un perfil de negocios "satisfactorio" y una posición financiera "intermedia".

Latam Airlines, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, manejaba un stock de deuda financiera de US$ 7,508 millones a junio de 2018, un 14% menos que un año atrás, en línea con su estrategia de desapalancamiento.

La compañía anunció a principios de mes que su unidad en Brasil no renovará un contrato con la firma de fidelización Multiplus y lanzará una oferta de compra por las acciones que no posee de esa empresa, en una operación valuada en casi US$ 290 millones.

Las acciones de Latam han repuntado con fuerza en las últimas jornadas y el viernes subían un 1.14% a 6.569 pesos por unidad en la Bolsa de Comercio de Santiago.