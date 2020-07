Empresas







Latam Airlines se enfrenta a acreedores por préstamo de US$ 900 millones Probablemente pese sobre la decisión del juez un paquete de financiamiento de US$ 900 millones propuesto por los tenedores de bonos la semana pasada. El préstamo, que es similar en estructura a la financiación de los accionistas, sería arreglado por Jefferies Finance LLC, y Knighthead está dispuesto a proporcionar US$ 400 millones de la financiación, según documentos judiciales.