Latam Airlines pierde US$ 962.5 millones en cuarto trimestre afectada por pandemia La aerolínea, que operó al 32.9% de su capacidad en el trimestre, anotó una pérdida operacional de US$ 501.8 millones, mientras los costos operativos bajaron 44.5%, a US$ 1,399.3 millones.