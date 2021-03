Empresas







Las Vegas Sands vende el Venetian y otras propiedades para reinvertir en Asia Según el acuerdo, Apollo Global Management adquirirá las operaciones del complejo de hotel y casino The Venetian por US$ 2,250 millones, mientras que VICI Properties se quedará con los inmuebles y otros activos inmobiliarios asociados al Venetian Resort Las Vegas y Sands Expo por US$ 4,000 millones.