La Administración de Universitario quedó sin cabeza ante la renuncia de Sonia Alva, quien dio un paso al costado debido a que no tiene las condiciones para continuar con esta labor.

“A través de estas líneas quisiera hacer de conocimiento a la opinión pública que he renunciado de manera irrevocable al cargo de Administradora del Club Universitario de Deportes, decisión que comuniqué oportunamente a la Presidencia de la Junta de Acreedores”, dijo en un comunicado.

“Acepté esta enorme responsabilidad en el momento más difícil de Universitario, a lo que se sumó la pandemia que sumió al país en la crisis económica y sanitaria más grande de su historia, lo que agravó aún más la ya álgida situación presupuestaria del club”, agregó.

Añadió que su gestión no solo logró generar tranquilidad en los auspiciadores, quienes ratificaron su confianza en la marca U, sino que además se incorporaron a nuevas empresas que se sumaron al proyecto.

“Asimismo, el decidido apoyo que brindamos a la gestión deportiva se evidencia con la participación del equipo en la final y, aunque no conseguimos el objetivo, porque Universitario debe salir campeón siempre, clasificamos a la fase de grupos de la Copa Libertadores, con el importante ingreso económico que ello supone”, precisó.

“Lamento profundamente verme en la necesidad de alejarme de Universitario y no poder seguir trabajando en el enorme reto de darle viabilidad a esta institución tan grande, con tanto historia y que en este tiempo he aprendido a querer. Pero en la actualidad, no están dadas las condiciones para continuar con mi labor en la Administración del club”, subrayó.

Dijo que espera que los acreedores demuestren estar a la altura de la historia y valores de Universitario de Deportes y logren trabajar en conjunto para concluir de manera satisfactoria con la reestructuración del club más grande e importante del país.

“Como corresponde y de acuerdo a mi línea y ética profesional, la cual mantengo por más de 20 años de carrera intachable y por respeto a Universitario de Deportes, me mantendré en el cargo en un plazo razonable que permita a la Junta de Acreedores designar a mi reemplazo y garantizar una transición ordenada como corresponde”, mencionó.