Morris Garages (MG), la marca de vehículos propiedad del gigante automotriz SAIC Motor, continúa consolidando su posicionamiento en el mercado peruano apostando por un portafolio totalmente full equipo y con las terminaciones acorde a las necesidades de los consumidores.

Entre enero y abril de este año, la firma ha registrado un crecimiento de 125% a comparación del mismo periodo del 2020, según la Asociación Automotriz del Perú (APP), siendo la de mejor comportamiento en el primer cuatrimestre.

Este contexto ha hecho que MG inicie con buen pie el 2021 y tenga metas muy ambiciosas por cumplir. Para ello, ha preparado una serie de estrategias para continuar con esta tendencia de ventas durante los próximos meses.

Carlos Elías, Brand Manager de MG en Perú cuenta a Gestión.pe que el crecimiento exponencial que tuvo MG durante este periodo se debe a la estrategia comercial desarrollada por la marca, que viene ofreciendo vehículos totalmente equipados en su gama de entrada a precios muy competitivos. Además, de las campañas de marketing que vienen trabajando.

“Contamos con una flota muy equipada. A diferencia de otras marcas, nuestras versiones de entrada son full equipo. Cuentan con lunas eléctricas, airbags, radio touch, cámara de retroceso. Además, sistemas de seguridad como frenos ABS, EBD, control de estabilidad y sistemas de frenado automático. MG es una marca que se ha enfocado en brindar vehículos totalmente equipados”, sostuvo.

Las versiones superiores tienen accesorios adicionales como sunroof panorámicos y detalles de lujo en los materiales del vehículo. El ejecutivo resalta que el valor agregado es brindar vehículos totalmente equipados a un precio accesible para sus clientes.

Este incremento en sus ventas, provocó que triplique sus puntos de venta al pasar de cuatro a doce, a pesar de las circunstancias de la pandemia. Elías revela que parte del éxito también se debe a las facilidades de financiamiento que la empresa automotriz Skberge, distribuidora de la marca, tiene con Santander.

“El año pasado hicimos una promoción de que el cliente que compraba un vehículo lo podía empezar a pagar el 2021. Hoy en día, tenemos una oferta súper agresiva que consiste en vender los vehículos sin cuota inicial, dependiendo de la evaluación crediticia y precio de la unidad”, resaltó.

A pesar de la coyuntura, el sector automotriz se ha recuperado en un 38% a comparación del 2020. Pero, a comparación del 2019, está casi igualado al estar -8% en lo que es vehículos de pasajeros. El representante de MG señala que esta variación es común en tiempos pre pandemia, lo cual demuestra la recuperación del sector.

El ejecutivo resalta también las alianzas estratégicas de la marca, sobre todo con equipos de fútbol. MG es patrocinador oficial del Club Sporting Cristal, Colo-Colo de Chile, Liverpool Football Club de Inglaterra, incluso de la Copa Conmebol Sudamericana.

Apuestas

Uno de los puntos clave para que MG haya obtenido estos resultados es su portafolio diverso. Actualmente, la tendencia de consumo de los peruanos está vinculada a vehículos de grandes espacios como los SUV, totalmente equipados y a un precio competitivo.

Por ese motivo, la empresa aumentó su oferta desde hace unos años y cuenta con seis modelos: New MG3, New MG5, new MG6, MG ZX, MG RX5 y la MG HS.

De estos vehículos livianos, la SUV compacta MG ZX es el buque insignia de la marca. Tiene un valor desde los US$ 15,999 y es la que mayor demanda está teniendo durante este año. Si bien hay modelos de un menor valor, el ticket promedio de la marca es de US$ 16,000 porque los consumidores buscan autos de mayor tamaño y precio.

Dentro de sus planes de crecimiento, Elías señala que en provincias el crecimiento ha sido mayor que en Lima, por ello, buscan seguir afianzando su posicionamiento en Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo y Cusco, donde tienen presencia. Asimismo, están planeando ingresar a nuevas ciudades.

Para los próximos doce meses, planean reforzar su oferta con el ingreso de nuevos modelos que irán llegando desde el segundo semestre. El ejecutivo indica que la demanda de vehículos seguirá en una tendencia importante porque las compras se han adelantado durante la pandemia, es decir si una persona pensaba comprarlo después, lo está haciendo ahora buscando seguridad en movilizarse durante la pandemia.

Por ello, considera que, viendo los resultados del primer cuatrimestre, duplicar las ventas conseguidas en el 2020.

“El año pasado vendimos 850 unidades. Este 2021 estamos pensando llegar a 1,600. Es posible porque venimos alineados con los crecimientos planteados. Lo que al principio de año parecía inviable, con lo que hemos logrado en los primeros meses, es factible de conseguir”, sustenta.