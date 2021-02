En el afán por solo generar rentabilidad, muchos de los emprendedores en el país no consideran en su radar el hecho de crear o posicionar su marca.

Este error que comete el emprendedor al lanzar su propio negocio hace que se encuentre “en el mismo saco” respecto a sus competidores, señala a Gestión.pe el vicerrector de innovación y Director de la carrera de Diseño de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), Oscar Mas.

“Normalmente los dueños de negocios no realizan un proceso de investigación para desarrollar sus propias marcas. No lo hace porque la idea principal es ganar dinero con el emprendimiento, entonces no le dan la importancia al trabajo de identidad visual”, afirma.

En esa línea, indicó que tener una marca propia trae una serie de ventajas, pero destacó dos de ellas.

La primera, está relacionada al valor de la marca, que está definido en función a las preferencias del público al que se está dirigiendo y el valor que representa para ellos.

A modo de ejemplo, indicó que Coca - Cola es una marca de consumo masivo y popular a nivel mundial, en tanto entre el 60% y 70% de su valor está radicado en la marca, y porcentaje restante se encuentra en la infraestructura.

“Cerca del 60% o 70% de valor está en ese intangible (marca). Ese porcentaje lo podríamos extrapolar también a los emprendimientos (peruanos) perfectamente. La infraestructura se puede volver a construir, pero la marca con su reputación, prestigio, el que se gana con el tiempo a través de acciones repetidas, consistentes y coherentes, eso es muy difícil de construir de la noche a la mañana”, sostuvo.

Agregó que la marca de un negocio puede ser registrada ante el Indecopi en tanto la tasa del registro asciende a S/ 534.99. Cabe precisar que el registro de marca puede realizarse de manera virtual a través del portal web de Registro de Marcas.

Mayor recordación, mayores ingresos

El otro punto a destacar radica en la consistencia y coherencia, es decir, lo que diferencia a un emprendimiento de otro.

El docente explica que esa diferenciación cae en una recordación en las múltiples plataformas de atención hacia el usuario y permite proyectarse de manera diferente a su público objetivo.

“Y eso rebota en que tengas mayores probabilidades de éxito en tu negocio en términos económicos”, dijo.

Agregó que la recordación de la marca se realiza en diversas plataformas, ya sean digitales (red social o catálogo de compra virtual) o análogas (atención física).

Frente a este contexto, UCAL dio a conocer cuatro estrategias clave para crear la identidad visual de su marca:

Contraste. Este principio busca que se diferencie de los demás negocios y logre ser auténtico. Para lograrlo debe realizar una investigación previa que le permita mirar qué hay en el sector en el que estás, qué soluciones y qué cosas nuevas puedes incorporar. Síntesis. A través de ella se busca simplificar toda la información que se obtuvo de la investigación para lograr conceptualizar, extraer la esencia y conseguir un balance. Por ello, cuando se diseña un logotipo, no es necesario recargar, solo quedarse con los elementos clave. Estructura. Este es el soporte que da la base para el diseño. En el diseño, una buena estructura se explica por su proximidad, composición, secuencia, igualdad y ritmo. Congruencia. Debe existir coherencia entre el diseño y la razón del negocio. Asimismo, debe haber consistencia entre la secuencia y el ritmo para que se articulen de forma lógica y orgánica, con significado.