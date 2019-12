Oferta y precio

Sandro Vidal, gerente de Investigación de Colliers, indica que en los últimos años no se elevaron los precios en Santa Cruz, pero sí son mayores a otras zonas en San Isidro. A futuro no se prevé un incremento fuerte.

Actualmente El Bosque, Santa Cruz y Conquistadores, son las calles que atraen el lujo, pero otras podrían abrirse. “Si se tiene las características como la experiencia de compra para generar una zona de lujo podemos hablar de potenciales como Larco, algunas cuadras de Benavides, Camino Real y Las Begonias, al menos tienen las condiciones, pero se tendrían que transformar para que se conviertan en una vitrina.

El consumo de lujo en Lima ha ido en aumento. Y es que este mercado no se perturba ante desaceleraciones de la economía ya que tiene un público cautivo que no deja de comprar. A este grupo se le suma los llamados Henrys (por sus siglas en inglés) que son las “personas con altos ingresos aún no ricos”, pero son principales compradores de artículos de lujo, según un estudio de Deloitte.

La oferta de lujo se concentra en 79 tiendas de 35 marcas (ver recuadro).

El crecimiento de la masa de compradores ha generado que nuevas marcas de lujo lleguen al Perú y que se hayan agrupado dentro de barrios, formando clúster que agrupa a tiendas de formato stand alone, pero también se ven zonas dentro de malls, señala el último reporte de la consultora Colliers International.

Paso obligado

Vidal indicó que el retail de lujo en Lima se concentra en estas tres calles o avenidas comerciales en San Isidro y Miraflores (El Bosque, Conquistadores y Santa Cruz).

En el caso de la primera, se ubica en una zona céntrica de San Isidro. “Son cuatro cuadras, desde la calle Machaypuito hasta Paz Soldán, próxima a la zona corporativa, comercial y hotelera, que ha tenido un despegue desde el año 2015 con el ingreso del Grupo Yes) empezando a consolidar a El Bosque como una zona de productos premium”, comenta Vidal.

Allí se encuentran marcas como Adolfo Domínguez, Ilaria y Hugo Boss.

“En los alrededores de esta vía se encuentra oferta en renta de locales, con un precio promedio de US$ 22 por metro cuadrado al mes en el primer nivel (entre 200 y 400 m2)”, acotó.

San Isidro y Miraflores

También en San Isidro, la avenida Conquistadores es la de mayor antigüedad en cuanto a concentración de marcas de lujo. Allí priman las marcas de moda (Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Hello Petit) que alternan con la oferta gastronómica.

Dicha zona tiene una alta rotación de locatarios (cada 6 meses), pero no necesariamente de las marcas de lujo, anota Vidal.

En este caso, el alquiler, en promedio, se ubica en US$ 27 por metro cuadrado al mes, y la zona cuenta con inmuebles de entre los 150 m2 y 700 m2.

En tanto, la avenida Santa Cruz en Miraflores tiene 15 cuadras desde la intersección con la avenida Arequipa hasta el óvalo de Pardo, cruzando los distritos de Miraflores y San Isidro en el óvalo Gutiérrez, conviviendo locales comerciales con inmuebles residenciales.

“En el 2014 empezaron a llegar marcas como G&G Joyeros, Tiffany & Co., Aston Martin, Omega, que la consolida como una zona de lujo, concentrándose más en las cuadras 8 y 9, donde podemos encontrar a Tous Jewelry, Breitling, Tag Heuer, Bang & Olufsen Perú, Gucci, Assouline, Rado y Omega”, dijo Vidal.

En esta zona existe limitada oferta de locales comerciales en renta. En los alrededores la expectativa de precio promedio en renta alcanza los US$ 28 por m2 para locales de entre 150 y 300 m2.

En Corto

Miguel Dasso. En esta calle de San Isidro se encontraba la tienda multimarca Designers, que albergaba marcas como Versace y Brunello Cucinelli, pero ya no está este local. “Miguel Dasso puede volver a ser una zona de lujo porque cumple con las características de tener población con buen nivel de ingreso, es una zona atractiva”, comentó Sandro Vidal.