Lanzan oferta de adquisición por porción mayoritaria de colombiana Nutresa hasta por US$ 2,221 millones Según el rango de porcentaje a adquirir, el monto de la OPA estaría entre US$ 1,777 millones y US$ 2,221 millones, teniendo en cuenta que el total de acciones de Nutresa es de 460′123,458, de acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de Colombia.