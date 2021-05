La región Lambayeque, con potencial agroexportador, ha visto que este sector se ha recuperado en los primeros meses del año a medida que se aumentaba la capacidad productiva de las empresas agroindustriales. Sin embargo, el sector turismo, hotelero y transporte, que alberga a la mayoría de los micro, pequeños y medianos empresarios, se han visto golpeados.

¿Cómo va el desempeño del sector agrícola y agroexportador de la región?

Al inicio de la pandemia las fronteras estuvieron cerradas, luego gradualmente se fueron reabriendo, pero en ese lapso de tiempo de cierre las empresas tuvieron dificultades a nivel de transporte y logística, había escases de contenedores, lo cual hizo que encarezcan sus productos y pierdan competitividad. Este año las empresas agroindustriales ya han recuperado su capacidad productiva a lo que era antes de la pandemia. Y en lo que va del 2021, hemos visto que se ha exportado mayor cantidad de uva, arándanos, palta, bananos y berry.

¿Cómo se está trabajando para potenciar el sector de los micro y pequeños agricultores?

Estamos trabajando desde dos frentes, por un lado, la forma de apoyarlos es ampliando la frontera agrícola, dotándoles con mayores embalses del recurso hídrico, y de esa manera puedan generar cultivo para exportación; por otro lado, estamos tratando que nuestros pequeños y medianos agricultores logren agruparse y de esa manera puedan abaratar sus costos de producción y comiencen a emprender una empresa, así como vender a un precio justo sus productos.

¿Y por el lado de las grandes empresas?

Agro Olmos es la empresa con la mayor parte de porción de tierras que se tiene en la región. Ellos instalaron una planta de caña para fabricar azúcar doméstica y no solo abastece a Lambayeque sino todo el país junto con el Grupo Gloria. La empresa también está instalando pozos tubulares para que genere productos agroexportables. En la región hay un promedio de 20 empresas que se dedican a la agroexportación.

¿Cómo van los avances de la segunda etapa del proyecto especial de irrigación Olmos Tinajones?

La primera etapa del proyecto fue un éxito, se incorporaron nuevos terrenos de cultivo, pero no se ha avanzado con la segunda porque todo el proyecto debe recuperar su inversión para hacerse sostenible. Hemos visto que en su momento al proyecto de irrigación Olmos no se le ha hecho un buen mantenimiento de descolmatación, y ha ido perdiendo su capacidad de almacenamiento de agua, y por ende la producción no es la misma. Hay todas las condiciones para generar la segunda etapa, pero mientras no sea sostenible la primera etapa es un poco complicado avanzar.

¿Y cómo se encuentra la modernización del aeropuerto José A. Quiñones?

La primera etapa del proyecto ya está por concluirse, ha consistido en el mejoramiento del cerco perimétrico, la rehabilitación de la carpeta asfáltica, así como mejora de infraestructura para embarque y desembarque. Esperamos que Cofide convoque a la ejecución de la segunda etapa, ya que se necesita ampliar la pista de aterrizaje que nos va a permitir enviar nuestros productos de la agroexportación a Centroamérica, a través de la ruta internacional a Panamá propuesta por Copa Airlines.

¿A qué se apunta con esta ampliación?

La ampliación va a permitir que ingresen aviones de mayor tamaño. Este proyecto bordea los US$ 50 millones. En los próximos años esperamos convertirnos en el hub internacional de la macroregión norte para atraer un polo de atracción comercial con potencial para movilizar a 5.5 millones de pasajeros.

¿Qué propuesta hay para el puerto Etén?

Para sacar adelante el proyecto de mejoramiento del puerto Etén estamos pidiendo a la Autoridad Portuaria Nacional a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones acelere la asignación de un presupuesto por encima de los S/ 22 millones. Este es un proyecto ejecutable y sostenido económica y financieramente.

¿Qué les va a permitir estas obras?

El puerto Etén tiene una ubicación geográfica privilegiada en el norte del país porque se puede conectar rápidamente con las regiones de Piura, La Libertad, Cajamarca, y por la marginal de la selva se puede llegar a Amazonas y San Martín; desde ahí las comunidades campesinas pueden sacar rápidamente sus exportaciones de café y otros productos hacia el puerto.

¿Se están concretando nuevos proyectos en centros comerciales?

En plena pandemia se logró concluir el Mall Aventura, el tercer centro comercial de Chiclayo, donde esperamos que ingresen mayores marcas locales de la región. Con el mall hicimos una alianza para que brinde un espacio de stands y se organice una feria para los micro y pequeños emprendedores. Por otra parte, hay un grupo de empresarios chiclayanos que están desarrollando un centro comercial que se quedó en proyecto y trámites en la municipalidad debido a la pandemia. Este proyecto comercial se ubicará a espalda de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo.

¿Y proyectos para la construcción de nuevas viviendas?

Hay empresas locales que están promoviendo proyectos inmobiliarios en diferentes distritos; en Chiclayo, Pimentel y Reque hay entre tres a cuatro proyectos en cartera. En tanto, el Grupo Agroindustrial Pomalca cuenta con un importante proyecto en viviendas y está comenzando a lotizar sus terrenos.

¿Qué ha proyectado en su plan de trabajo la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque para este año?

En el Centro de Conciliación y Arbitraje de nuestro gremio empresarial acabamos de agregar la Junta de Resolución y Disputas de obras públicas. Como gremio queremos acelerar el avance de las obras y promover la buena gestión de las partidas de las edificaciones. Por pandemia y la necesidad de atender al empresariado lambayecano hemos tenido que implementar plataformas digitales. Esto ha permitido que nuestros asociados realicen sus trámites para que puedan salir más al mercado internacional.

¿Y en la parte tecnológica?

En la parte tecnológica estamos impulsando que los agremiados se capaciten en temas como la automatización y la creación de softwares. La idea es exportar tecnología local, por lo cual hemos realizado una alianza con Concytec. Queremos que el talento profesional no se pierda.

¿Qué medidas adicionales están impulsando?

No puede haber reactivación económica si no hay salud. Como gremio estamos conversando con las instituciones del Estado para que vacune rápidamente a los trabajadores y a sus familias en los distritos más golpeados por la pandemia.

En estos momentos hemos visto que muchos pequeños negocios se han reinventado, pero no es suficiente. Algunas empresas no han sido beneficiadas con los créditos Reactiva y no han tenido un respaldo financiero para continuar con sus operaciones. Como gremio empresarial logramos empadronar unos mil pequeños y medianos empresarios para que puedan recibir estos préstamos.

¿Estaban proponiendo reubicación del Mercado Moshequeque?

Hoy con el gremio empresarial estamos invocando a las autoridades que se reubique al mercado sobre un terreno de entre 12 a 13 hectáreas que está conectada con las principales avenidas que conecta a Chiclayo, Ferreñafe y Picsi. Este terreno se encuentra en el mismo distrito de José Leonardo Ortiz y puede llegar a conectar con comercios del Norte y Oriente del país. Este será un mercado moderno con mejor infraestructura y en la zona se está desarrollando un crecimiento urbano a nivel inmobiliario importante.

TURISMO

Hoteles: de hospedajes a ambientes de oficina

Carlos Burgos Montenegro indicó que los hoteles de Lambayeque se han tenido que reinventar por la pandemia. “Hay hoteles con ambientes muy bien ventilados, y los están usando para que funcionen como un espacio de oficinas para los empresarios. Otra manera en que se están reactivando es lanzando promociones para matrimonios o bodas de aniversario con cenas, de esta forma le están poniendo mayor valor a su negocio”, indicó.

También hay comerciantes –dijo- que llegan a Chiclayo para abastecerse de productos y se quedan en hoteles uno o dos días. Y a nivel de empresas turísticas hacen mucho esfuerzo para sacar adelante sus negocios con la promoción de la Ruta Moche.

Por ahora están haciendo promociones turísticas en el circuito de playas, restaurantes, museos y centro arqueológicos con las Tumbas Reales de Sipán, las pirámides de Túcume, entre otros destinos para el turismo interno, anotó.

PRECISIONES