Como en años anteriores, el sector de laboratorios no parece tener un buen desempeño. Y es que a pesar de que el primer trimestre se presentó con resultado positivo, la realidad para el segundo trimestre ha sido otra.

“El horizonte del sector de laboratorios se puede observar con más exactitud desde el segundo trimestre, ya que el mercado toma más estabilidad”, dijo una fuente del sector. Y los resultados para el resto del año se tornarían negativos, por varios factores.

Así, según el último reporte de IMS Health, el mes de junio presentó una caída en ventas de 6.17% en moneda local, y en lo que va del año la caída es de 5.09%.

Cabe recordar que al cierre del 2018 el sector mostró una leve recuperación (Gestión 11.02.2019) de 1.05%; ello impactado por las mayores ventas que se dieron al cierre de año, evitando así replicar la situación del 2017 cuando se dio una caída de 5.12%.

Factores

Pero la realidad es que el mercado viene enfriándose y se ha sentido desde que arrancó el segundo trimestre. “A nivel general, en cuanto a ventas de medicinas, podemos decir que el Estado sigue comprando de manera ordenada, pero el factor que está determinando esta caída es el poder de las cadenas farmacéuticas que están haciendo sentir su presencia a los laboratorios más pequeños”, sostuvo una fuente del sector consultada por Gestión

Otra fuente indicó que hoy Inkafarma y Mifarma, parte de InRetail Pharma, cuentan con el 54% del mercado de farmacias, frente a las 8,000 farmacias independientes, e Inkafarma además cuenta con laboratorios propios que le realizan su producción.

En el último conference call de InRetail (Gestión 13.05.2019), la empresa hizo referencia a la posibilidad de fusionar sus laboratorios para iniciar producción propia.

Pero no se puede dejar de mencionar un punto clave: el menor consumo. Si las leches especializadas ya lo venían afrontando desde el 2017, ahora los medicamentos también sienten este impacto, indicaron ambas fuentes

Laboratorios extranjeros

Otro factor que afecta el mercado es la situación de los laboratorios a nivel internacional con presencia en el país, que son de los principales en cuanto a participación en ventas

“Teva, hoy el quinto en ventas del mercado local, ha estado muy golpeado a nivel internacional, y los laboratorios argentinos también presentan comportamientos complicados debido a los problemas de abastecimiento en su país, o el caso de Roemmers Perú que hizo un cambio de propiedad y hoy es Mega Farma”, refirió una fuente.

En el caso del laboratorio Bristol, con operaciones en el Perú, este ya habría desaparecido del mercado, sostuvo una fuente.

Los que vendieron más

Si hablamos de participación de mercado, debemos mencionar que de los 70 principales laboratorios que participan en el sector (según el reporte de IMS), solo 10 son locales.

De ese grupo, en el mes de junio, dos peruanos están en el “top ten”. En el primer lugar se encuentra el peruano Medifarma, que reportó ventas por US$ 66.6 millones y logró el 6.7% de market share. Le sigue Mead Johnson Nutrition, enfocado más en la producción de leches y suplementos, con ventas por US$ 51.7 millones, alcanzando el 5.2% del mercado; y en tercera posición está Farmaindustria con US$ 44.7 millones en ventas y un 4.5% de participación.

El otro laboratorio peruano que está presente es Hersil, en la ubicación 7 con ventas por US$ 32.7 millones, que le da el 3.3% del mercado.

Otrosí digo

Leches especializadas con 8.35% de ventas

Movimiento. El mercado total de laboratorios (que incluye leches especializadas) movió en el mes de junio S/ 3,272 millones. Y si hablamos solo del producto de leches especializadas, este mueve S/ 393 millones. A pesar del descenso de la demanda, los alimentos infantiles (categoría que incluye a Leches especializadas con 8.35% de ventas las leches especializadas) son los que concentraron el 8.35% de las ventas (en términos de valor) y el 3.36% en unidades. A nivel de productos, Enfagrow Premium tiene el 2.35% del mercado, y se ubica entre los cinco más demandados, seguido de Dolo Neurobion, Ensure, Panadol y Gaseovet.