El Perú cuenta ya con una academia en línea para aprender sobre métodos ágiles. New Agile Academy, fundada por Fabio Mory, busca potenciar las carreras de los profesionales latinoamericanos con clases asincrónicas y asesorías en vivo en OKR, Kanbam, Lean Start Up, Design Thinking y Scrum.

Los métodos ágiles son formas de trabajo que permiten generar mayor flexibilidad y adaptabilidad al afrontar los cambios y obstáculos que se presentan en las empresas. “Es decir, hacen que la organización se vuelva más permeable para ser más resolutiva y mejorar en la toma de decisiones. En ese proceso van a lograr innovar”, explica Fabio Mory, founder de New Agile Academy.

La idea empezó en el 2020 con un prototipo de producto o MVP (producto mínimo viable, por sus siglas en inglés) que logró validar el modelo de negocio de New Agile Academy con un alcance de 2,000 alumnos de América Latina.

“En el 2019 hacíamos workshops presenciales de agilidad con unas 25 personas en Perú y Ecuador. Cuando empezó la pandemia, rediseñé el negocio y entrenamos a alumnos de México, Colombia, Ecuador, Chile y Perú durante unos 12 meses. En paralelo, constituí la empresa en Estados Unidos y hoy ya tenemos productos, no solo prototipos”, cuenta Mory. El lanzamiento de esta nueva propuesta será en la primera semana de octubre.

El fundador de New Agile Academy asegura que con esta propuesta de aprendizaje los alumnos podrán adquirir en días una metodología 100% práctica para la aplicación en el trabajo y obtener una certificación internacional. La academia ofrecerá una doble certificación con Florida Global University (Estados Unidos).

“Eso va a permitir a los alumnos tener mayor empleabilidad e innovar más, lo que se va a traducir en mejoras, como reconocimientos, ascensos y una línea de carrera sostenida”, dice Mory. El ejecutivo calcula que los profesionales peruanos capacitados en métodos ágiles pueden ganar entre un 15% y 20% más que otros trabajadores no entrenados.

Con el apoyo de StartUPC, la aceleradora de New Agile Academy, la empresa espera captar mínimo 10,000 alumnos en Latinoamérica en sus primeros doce meses de operación y lograr una facturación de US$ 100,000 este año. En una primera etapa de tres meses, New Agile Academy contará con un portafolio de cinco productos. El objetivo es cerrar el año con aproximadamente diez métodos ágiles.

El método ágil OKR permite generar objetivos que alinean a la compañía hacia el crecimiento. Lean Start Up es una metodología utilizada inicialmente por las start ups para generar escalabilidad rápidamente, pero que también se puede aplicar en otras compañías. Design Thinking permite diseñar y prototipar productos y servicios. Con Kanbam se pueden generar procesos transversales y rápidos que se vuelcan hacia las necesidades del mercado. Scrum es probablemente el método ágil más conocido en Latinoamérica, el cual inicialmente se creó para el desarrollo de softwares, pero que ahora se ha expandido a otras industrias.

En un inicio, el 90% de los alumnos de New Agile Academy eran peruanos. Luego, debido a la crisis económica, el mix de estudiantes pasó a estar compuesto por 40% de alumnos nacionales y 60% latinoamericanos. “El mercado peruano es tradicional. Se inclina mucho por Scrum, pero hay otros métodos ágiles más potentes, como OKR o Kanbam”, señala Mory.