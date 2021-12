Movimiento Lucha

En el programa del miércoles pasado de “La Nueva Empresa”, Maria José Tamayo, co-fundadora y CEO de Juntas, y Paloma Vera, diseñadora de Productos de esa misma empresa, nos comentan sobre la campaña navideña que se está dando en torno a la salud menstrual en este emprendimiento dedicado a difundir la educación sexual integral (ESI).

“La Nueva Empresa” es el espacio de capitalismo consciente de Lucha y la marca Gestión, que es difundido en redes sociales todos los días miércoles desde las 4pm. En esta oportunidad, el programa, en su decimotercera edición, trató sobre los productos que viene desarrollando la empresa social Juntas para hacer frente a la falta de ESI en Latinoamérica.

Juntas es una empresa social que forma parte del portafolio de Lucha Startup Studio. Tiene como propósito transformar la experiencia de ESI para acompañar el crecimiento saludable de niñas y adolescentes en la región. Sobre ello, Tamayo precisa que la ESI va mucho más allá de la sexualidad. “Está relacionada con el desarrollo del cuerpo, cómo va cambiando, la identidad, los riesgos que van apareciendo al momento de ir creciendo, cómo identificar escenarios de violencia y cómo promover la igualdad de género”, remarca.

Focos de atención

Por tal razón, Juntas atiende esta realidad desde dos focos: la educación misma y la salud. Tamayo cuenta que han desarrollado herramientas educativas que permiten a las niñas, niños y adolescentes y su entorno aprender sobre ESI de manera contextualizada.

Por su parte, Vera explica que para diseñar estos productos y herramientas es necesario primero entender el problema y cuál es la necesidad en los distintos contextos que existen. Por ejemplo, en el ámbito educativo, el equipo de Juntas comentó que han desarrollado un juego llamado “preguntones”, el cual está dirigido a cuidadores de infantes, con el fin de que les permita conversar sobre el tema de ESI a los niños y adolescentes de manera más dinámica y lúdica, ya que encontraron que muchos padres no sabían cómo tratar este tema con sus hijos e hijas, ni tampoco en qué momento comenzar a hacerlo.

Asimismo, Tamayo expresa que solo el 8% de profesores peruanos están capacitados en ESI, lo cual es un reto bastante grande desde el Estado. En ese sentido, cuenta que si bien han logrado establecer vínculos con algunos colegios, se encuentran vigilantes a los lineamientos sobre ESI que ha lanzado el Ministerio de Educación (Minedu) a mediados del presente año y expresa su interés por llegar a consolidar una alianza con esta entidad en pro del bienestar de los niños, niñas y adolescentes del Perú.

Salud

En el ámbito de salud, Vera y Tamayo presentan su nueva línea de productos llamada Cambiamos la Regla. “El concepto principal de esta iniciativa es normalizar la menstruación, pues continúa siendo un tema tabú, y de la mano con eso ofrecen productos que sean adecuados para cada persona menstruante”, expresa Vera.

Actualmente, ofrecen la copa menstrual Juntas, un producto amigable con el medio ambiente y con el cuerpo de las mujeres. “Hay muchos mitos en torno a la menstruación en general, sobre la copa hay muchos miedos de que esta se pierda o que no salga, pero esto no es así, la copa está hecha de grado médico y hay maneras de poder introducirla. Por ello, es importante que cada marca sea transparente con los productos que ofrece para evitar perpetuar estos mitos”, expresa Vera.

La diseñadora de productos menciona que una de cada tres niñas en Perú no asiste al colegio porque está esos días con la menstruación, ya sea porque no se siente cómoda, no cuenta con los productos o no tiene los servicios higiénicos adecuados, entre otras razones.

Asimismo, indica que menstruar en Perú es caro, puesto que se gastan alrededor de S/ 63 anuales solo por toallas higiénicas, sin considerar los costos para los medicamentos de los dolores producidos por los cólicos menstruales. “Estamos vendiendo diversos productos de Juntas y cada compra dona uno o dos kits de productos menstruales para una adolescente de bajos recursos”, anuncia Vera.