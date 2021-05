Debido a la pandemia y a las medidas aplicadas para la contención de contagios, los conglomerados y centros comerciales vieron disminuidas sus visitas.

En el caso de Polvos Rosados la cifra de visitantes diarios cayó a 1,500 personas, mientras que en tiempos prepandemia era de 5,000, recuerda Omar Camarena, presidente del centro comercial.

Qué hacer

Una de las medidas a las que apelaron los comerciantes fue la venta a través de redes sociales, las que si bien en los primeros meses del año llegaban al 15% (Gestión 24.02.2021), hoy ya representan el 50%.

“Actualmente cada puesto promociona sus productos o servicios a través de redes sociales, principalmente en Facebook, Instagram y WhatsApp. El 50% de las ventas ya se realizan por esos canales”, indica el representante, tras anotar que la transformación fue compleja, pues siempre fueron tradicionales y la mayoría de los inquilinos son adultos.

El siguiente paso, es contar con su propia plataforma de e-commerce, la cual se encuentra desarrollada en un 70%. De esa manera estima que los primeros días de junio se realizará el lanzamiento.

“Los comerciantes tendrán la oportunidad de exponer su mercadería. El costo para afiliarse a la plataforma será de aproximadamente S/ 25 mensuales”, refiere.

Alquileres

A pesar de la crisis sanitaria, el Centro Comercial Polvos Rosados logró mantener sus niveles de ocupación a casi el 90%. Si bien algunos puestos tuvieron que dar un giro, no fue una decisión mayoritaria, dice Camarena.

Con la finalidad de conservar a los arrendatarios, se tomaron medidas desde la parte administrativa; por ejemplo, disminuir el precio de alquiler de locales, según su ubicación, en 15% y 30%. “En la parte antigua un puesto está entre US$ 8,000 y US$ 10,000 al año, y en la parte moderna es de US$ 2,000 y US$ 4,000”, refiere.

La parte antigua (Manzana A) es la más atractiva, por tanto, más costosa. “Los clientes están acostumbrados a ese espacio, conocen a sus vendedores y por eso hay más afluencia”, anota.

EN CORTO

Campaña. Para la campaña del Día del Padre se habilitarán ofertas de 20% hasta 50%, que serán anunciadas por el fanpage de Polvos Rosados. Omar Camarena indicó que el inicio de la Copa América también es una oportunidad para impulsar ventas en el centro comercial, considerando que uno de sus principales rubros es la tecnología.