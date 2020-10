Por Max Nisen

Las terapias con anticuerpos contra el COVID-19, medicamentos que imitan la respuesta del cuerpo a la infección, han sido aclamadas como un “puente hacia una vacuna”. Pero no pueden llevarnos allí por sí solos.

El tratamiento candidato de Eli Lilly & Co. en esta categoría se encontró con un obstáculo el lunes por la noche cuando los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) anunciaron el fracaso de un ensayo clínico clave que estaba probando el medicamento en pacientes hospitalizados. Los investigadores no pusieron fin a la inscripción de voluntarios debido a efectos secundarios perjudiciales —una inquietud después de que se suspendiera el ensayo en medio de preocupaciones de seguridad a principios de mes— sino más bien porque una evaluación de los datos sugirió que es poco probable que el anticuerpo de Lilly ayude.

La noticia del lunes no significa que el medicamento o los anticuerpos en general no sean eficaces. Pero el hecho de que una de las opciones de terapia más prominentes y avanzadas tenga límites como una posibilidad comercial y de ayuda a la pandemia no es una gran noticia en la lucha contra el virus. Para agravar las preocupaciones en torno a la terapia de anticuerpos para los inversionistas de Lilly, los resultados del tercer trimestre de la compañía no alcanzaron las estimaciones de Wall Street; las acciones cayeron casi 6% el martes por la mañana.

Los tratamientos con anticuerpos de Lilly y Regeneron siguen siendo prometedores en el tratamiento de pacientes con diagnósticos recientes, y continúan los ensayos para ver si pueden servir como una vacuna a corto plazo. Ambas compañías han solicitado una autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para pacientes con casos más leves, y tiene sentido que puedan funcionar mejor en ese entorno. Los pacientes hospitalizados pueden haber generado anticuerpos por sí mismos y pueden tener más problemas con una respuesta inflamatoria fuera de control que el virus al que apunta el anticuerpo.

El tratamiento de Regeneron es un cóctel de dos anticuerpos, a diferencia del anticuerpo monoclonal único de Lilly, y aún podría resultar efectivo en pacientes más enfermos. Pero el riesgo de fracaso parece alto. Eso es preocupante porque los pacientes que requieren hospitalización tienen el mayor riesgo de malos resultados o muerte, por lo que tienen una mayor necesidad de tratamientos efectivos.

Si bien estas terapias pueden ser valiosas para eliminar el virus antes de que se implante, ese tipo de tratamiento no es tan inequívoco como para su uso hospitalario desde un punto de vista comercial o de salud pública. Es más difícil mostrar un impacto sólido o justificar los altos precios en un grupo de pacientes que tienen más probabilidades de recuperarse de forma independiente. Tampoco está claro quién se beneficia más con los anticuerpos. Regeneron sugiere que podrían ser pacientes que tienen problemas para producir sus propios anticuerpos, mientras que Lilly recomienda que se administren a personas mayores o que tengan otros factores de riesgo de enfermedad grave.

De cualquier manera, el uso temprano presenta obstáculos logísticos. La identificación rápida de pacientes elegibles es difícil; las pruebas de COVID se distribuyen de manera desigual y, a menudo, lentas. Los anticuerpos luego deben entregarse y administrarse rápidamente con un equipo especial que no está disponible en el consultorio de un médico promedio. Es un gran desafío en comparación con el envío de suministros a los hospitales más afectados, especialmente porque las cantidades serán limitadas al principio.

Incluso, en el mejor de los casos, el desarrollo de medicamentos rara vez es rápido o sin dificultades. Lo estamos viendo ahora en la carrera por obtener tratamientos y vacunas contra el COVID-19. Por mucho que esperemos remedios rápidos, llevará tiempo. Es mejor dejar que las pruebas continúen y centrarse en lo que podemos controlar y lo que puede marcar la diferencia: usar mascarillas, lavarse las manos, aumentar las pruebas y limitar los posibles eventos de superdifusión.