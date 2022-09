El rapero estadounidense Kanye West le comunicó a Gap el jueves que cesaba unilateralmente su sociedad con la marca de ropa y que tenía planes de abrir sus propias tiendas.

“Gap no le dejó a Ye (nuevo nombre legal de West) otra opción que terminar su acuerdo de colaboración debido al incumplimiento sustancial de Gap”, escribió en una carta el abogado del artista, Nicholas Gravante, y cuyo contenido fue parcialmente obtenido por la AFP.

El también productor y diseñador de modas, con una personalidad impredecible, firmó un muy publicitado acuerdo con la marca en el 2020, con planes de combinar la ropa clásica de Gap con los diseños Yeezy de West.

En una carta a sus empleados, cuya copia obtuvo la AFP, el director ejecutivo de Gap, Mark Breitbard, dijo que la gerencia había decidido “terminar la sociedad” con West.

“Si bien compartimos la visión de darle a toda la gente alta calidad, tendencias a la vanguardia y diseño funcional (...), la manera en que trabajamos juntos para entregar esa visión no está alineada”, explicó.

Breitbard aclaró que muchos productos marcados como Yeezy Gap que ya estaban en desarrollo antes de la separación continuarán lanzándose “como está planeado”.

Wall Street tomó mal la noticia y las acciones de Gap cayeron cerca de 3% alrededor de las 17:00 GMT.

El anuncio termina con meses de quejas en redes sociales por parte de West, en las que acusó a la marca de dejarlo al margen del proceso creativo y de retrasos de mercadeo.

Gravante y West han tratado “diligentemente” de trabajar a pesar de los problemas con la compañía, pero “él no ha llegado a ninguna parte”.

“Ye ahora se moverá rápidamente para recuperar el tiempo perdido abriendo las tiendas Yeezy”.

Según The New York Times, Gap esperaba obtener US$ 1,000 millones solo con los productos Yeezy en cinco de los diez años que se acordó la sociedad.

Su colección lanzada este año replicaba el propio estilo de West, con ropa oscura y holgada y variaciones sobre la emblemática chaqueta con capucha de Gap.

Gap es propietaria de las marcas Banana Republic, Old Navy y Athleta.

Con una popularidad que lleva años disminuyendo, la compañía ha cerrado unas 350 tiendas de Gap y Banana Republic desde octubre del 2020.