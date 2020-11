Fue un proyecto que se empezó a gestar a inicios de año, entre enero y febrero, pero el inicio de la pandemia hizo que el proceso se detenga un poco. Sin embargo, hace unos meses el grupo Kandavu, decidió sacarlo adelante.

Se trata de su división Kandavu Management, que es una agencia boutique enfocada en representación de artistas, la que, según su gerente general Carlos Sánchez De la Puente, no busca abarcar muchos talentos, sino algunos pocos que han sido elegidos bajo objetivos puntuales y que no compitan entre sí.

“Tenemos seis artistas nacionales en nuestro portafolio, entre cantantes y presentadores, y lo máximo a lo que queremos llegar es 10 artistas. Hoy el mundo de los eventos ha cambiado hacia lo virtual y lo que coberturamos mucho es la representación de los artistas hacia las marcas, que requieren y necesitan comunicar, más en estos momentos”, dijo Sánchez.

Planes

Para el ejecutivo, el trabajo que desarrollan no solo va por la parte artística de lo que se requiere sino también por el lado comercial y administrativo o dar otro tipo de soporte.

Así, el plan es seguir creciendo hacia otros horizontes y entre el 2021 y 2022 llegarán a Los Ángeles y Madrid, además de barajar su ingreso a México. Esta expansión va ligada a ciertos objetivos.

“Nuestro plan es llevar la compañía a mercados más grandes. Ir hacia Los Ángeles nos va a permitir impulsar la carrera de We The Lions, bajo el objetivo de que sea la banda latinoamericana que cante en inglés más importante en los últimos años, y que desde Perú no podemos hacerlo”, afirmó.

Esta apertura les permitirá sumar a otros artistas, no solo peruanos, sino latinos en general o de Estados Unidos, siempre con el concepto boutique. Además, está Madrid para poder dar cobertura en Europa, sin descartar México, donde ya tienen partners.

“No vemos un obstáculo de que una compañía que nace en Perú juegue en las grandes ligas”, acotó.

Tarifas y demanda

A nivel de tarifas, el ejecutivo indicó que esto dependerá de las acciones que el artista realice, ya que alguno puede brindar hasta diez servicios distintos. En el caso de los músicos, lo que más se está demandando son los shows musicales para empresas que quiere motivar a su personal, o conciertos privados.

Otros artistas se enfocan en acciones digitales o en conferencias sobre motivación y trabajo en equipo. Todo dependerá de lo que pida el cliente.

“Las tarifas no se han visto afectadas pese a que el desarrollo de los eventos son virtuales, por ejemplo, un show con producción tiene una tarifa de US$ 6,000, que demora una hora con veinte minutos; y una charla o conferencia, tiene un costo de US$ 5,000, porque no es desde la computadora. Lo hacemos desde un estudio que genera un mejor nivel de la conferencia”, explicó.

En el caso de las comisiones que cobra la agencia, Sánchez indicó que estas varían entre una y otra negociación, que depende de diversas variables.