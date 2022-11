En lo que va del año han completado nueve transacciones, con cinco inversiones en Argentina (país matriz), uno en México, uno en Colombia y dos en Ecuador. En este último mercado logró cerrar una operación de inversión -a través de un mecanismo de cofinanciamiento con el fondo peruano Salkantay Ventures- con la startup de logística con drones llamada Aerialoop, en octubre último.

En lo que resta del 2022 tiene previsto sumar tres nuevas operaciones de inversión, en verticales de Fintech, Biotech para fábricas y de logística y distribución. Mientras que para el próximo año, las perspectivas del CVC son optimistas y, por lo menos, quieren agregar al portafolio de inversiones a una startup peruana.

“Para el 2023, en análisis de fondos corporativos, esperamos cerrar con 12 a 13 operaciones, de cualquier lado de la región, todos los territorios nos interesan y esperamos sumar a Perú, un país que vemos de forma interesante, vemos a startups como Prestamype, la foodtech Nutri Co y otras, seguimos buscando el mercado estratégico”, señala Antonio Peña, Managing Partner de Kamay Ventures en diálogo con gestion.pe

El foco del fondo son inversiones semillas -startups que están naciendo- con el potencial de entablar sinergia y alianzas, en el futuro, con Coca-Cola y Arcor. “No solo es invertir, la idea es que puedan trabajar con las corporaciones que son parte del fondo”, resalta. Muestra de ello es que las startups donde ha invertido, como Kilimo, trabaja en soluciones hídricas con la gigante de gaseosas en México; mientras que Wiagro a través de Arcor, ha logrado implementar un modelo de agro bussiness.

El ticket promedio de inversión que se ha propuesto Kamay Ventures oscila entre los US$ 100,000 a US$ 500,000, aunque los desembolso realizados a la fecha van desde los US$ 250,000 a US$ 350,000 en promedio. El fondo -cabe indicar- tiene una vida proyectada de 10 años.

“Lo que buscamos como fondo es invertir siempre en proyectos innovadores y que sean posibles de escalar. Tememos en la mira proyectos agrícolas, educativos pero también de financiamiento. La idea es que sean una oportunidad de acortar brechas sociales, de llevar servicios financieros a un público que no está bancarizado, ahí todavía hay una oportunidad grande de seguir creciendo”, agrega Peña quien -cuenta- antes del 2010, había emprendido varias iniciativas, entre ellas, un modelo tecnológico de debito no bancario.

Así, con el paso de los años, fue contactándose con grandes corporaciones. Hasta que finalmente se alió con Coca-Cola y Arcor para crear el fondo que es gestionado por Overboost, una aceleradora y especialista en la creación de empresas con ideas disruptivas.

Panorama para 2023

Aunque la inversión en startups es cada vez más lenta -sobre todo en este último semestre del año- debido a factores como la subida de las tasas de interés a nivel global, la incertidumbre por una posible recesión en EE.UU., entre otros; el fondo corporativo tiene una visión positiva.

“Mi visión es positiva. Lamentablemente hoy, como todo está convulsionando, lo político y lo económico, parece que puede ser negativo pero los fondos internacionales empezarán a estar dispuestos a invertir en emprendimientos si bien con más riesgo, pero con mas rentabilidad. Será super interesante el panorama. Nunca antes hubo tantos inversionistas ángeles ni inversores como ahora”, mencionó.

Finalmente, Peña recomendó a los emprendedores a focalizarse en su desarrollo y probar y retar sus KPI´s. Asimismo, Kamay Ventures seguirá en la búsqueda de nuevas cooperaciones con otros fondos de otros países para crear un ecosistema startup que las empuje a cruzar fronteras.

LEA TAMBIÉN: ISM sostiene que la categoría de bebidas no gaseosas toma fuerza en la industria