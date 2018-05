Jurado solicita a juez advertencia de cáncer en talco de J&J

Los miembros de un jurado que consideraban cómo penalizar a Johnson & Johnson por una demanda preguntaron a un juez si podían obligar a la compañía a advertir a los consumidores de que su producto Johnson’s Baby Powder, los polvos para bebé, podría estar contaminado con asbesto, de acuerdo con el bufete de abogados que ganó el caso contra el gigante de la salud.

Después de que el juez dijese que no, el jurado otorgó el jueves una indemnización de US$ 4 millones a Joanne Anderson, una mujer de 68 años que afirma que su cáncer mortal fue causado por el asbesto en el talco para bebés de J&J. Un día antes, el jurado había otorgado US$ 21.7 millones a Anderson, tras encontrar una responsabilidad del 67% de J&J por su mesotelioma.

El tribunal no tendría el poder de obligar a una compañía que agregue o cambie advertencias en sus productos, dijo David Logan, profesor de derecho de la Universidad Roger Williams en Bristol, Rhode Island. "No es una solución que se pueda ordenar en un recurso de indemnización", dijo.

No obstante, el hecho de que el jurado formulase la pregunta "es una mala señal para J&J", dijo el profesor de derecho Carl Tobias de la Universidad de Richmond en Virginia. "Debería hacer que J&J despierte, si ésa es la forma en la que los jurados están viendo estos casos".

J&J se enfrenta a miles de demandas que alegan que sus productos de talco están relacionados con casos de cáncer, principalmente ovárico, pero con un número cada vez mayor de mesotelioma relacionado con el asbesto. Las demandas se centran en la alegación de que la compañía no advirtió sobre los riesgos.

"Favorece a los casos de los demandantes si los jurados tienen ese tipo de perspectiva", dijo Tobias. Los miembros del jurado en el caso de Anderson, dijo, "creen que se necesita una advertencia".

Carol Goodrich, portavoz de J&J, no hizo ningún comentario sobre la pregunta del jurado. Los productos de talco J&J no contienen asbesto ni causan mesotelioma, dijo después del veredicto. La compañía también ha rechazado cualquier relación entre sus productos de talco y el cáncer de ovario. J&J apelará.

