A raíz del terremoto del 2007, el terminal portuario de Paracas fue afectado y una concesión otorgada en el 2014 venía trabajando por su modernización. Sin embargo, la polémica surgió hace unos meses por la construcción de un almacén de minerales como parte del proyecto, y la empresa, que no ha podido concretar tal iniciativa, llevaría al Estado al Ciadi denunciando obstrucción.

¿Cuál es la situación del proyecto?

La concesión empezó en el 2014 y hemos hecho todo el proceso para modernizar el puerto que existe hace más de 50 años. Estamos en proceso de entrega de las fases 1 y 2, y lo que sigue es que el Estado lo recepcione. Lo único pendiente es lo que cubre la modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA).

¿En qué consiste ello?

Son dos pequeñas plantas para abastecernos de agua y para tratamiento de aguas residuales, y el almacén de concentrados minerales. Hemos invertido más de US$ 250 millones y lo que resta es aproximadamente US$ 28 millones adicionales, como parte del acuerdo de concesión.

¿Por qué se trabó?

Algunos funcionarios por intereses particulares o ideológicos no nos permiten realizar esas inversiones, nos obstruyen el proyecto con temas que incluso la ley ambiental no ampara, temas a veces fuera de los términos de referencia, o que incluso pueden calificarse como abuso de autoridad.

¿Llegaron a subsanar las observaciones?

No quedó pendiente ninguna observación sobre el almacén de concentrados, lo único pendiente son observaciones relacionadas al ínfimo tránsito de camiones de minerales. En los primeros años uno o dos camiones al día, y al 2044 a 30 o 35 camiones al día, cuando en esa carretera van más de 500 vehículos diarios. Se aduce que afectaremos al gaviotín, un ave que está cerca de la carretera, cuando hemos demostrado con estudios de entidades globales como Smithsonian o la Fundación del Gaviotín de Chile, que el gaviotín no es sensible al ruido.

Recientemente, anunciaron que apelarían…

El Senace dirige el proceso, pero hay tres entidades vinculantes, el Senace, Sernanp y la Autoridad Nacional del Agua. Con la ANA hay temas relacionados a las dos plantas de agua, con Sernanp por el gaviotín y con Senace por las medidas ante un tsunami. Hemos respondido y la ley nos ampara, no permitiremos esos abusos y por ello iremos al Ciadi.

¿Ya está decidido?

No hemos venido a presentar demandas, pero si nos obligan iremos a eso, vamos a esperar que el proceso de apelación avance pero ya hemos iniciado las preparaciones para el Ciadi. No es algo que uno resuelva en días, son un montón de temas a analizar, asuntos económicos, legales y procedimentales en el exterior, con bufetes. Más allá de lo que hagamos en las instancias locales, vamos al Ciadi no solo para proteger nuestros derechos, también para que los funcionarios que no han actuado de acuerdo a ley, sean sancionados. Sería un proceso en paralelo.

¿Por cuánto sería la demanda?

Es complejo, el efecto por el tiempo de la concesión que nos privaría del almacén de concentrados y el agua, hablamos quizá de un poco más de S/ 200 millones, está siendo estimado por especialistas.

¿El almacén de concentrados surgió adicionalmente?

En una obra de infraestructura como la nuestra, buscar la mejor tecnología para no contaminar el agua y con almacén, demoró más de la cuenta cuando ya se tenía las cosas listas para conducir el EIA, pero el contrato de concesión incluye el almacén desde el inicio, no es algo inventado.

Más allá del ámbito legal, hay presión ciudadana en contra…

No es una presión ciudadana muy grande, el pueblo de Paracas nos ha apoyado siempre. Lo que hay es un grupo pequeño con intereses particulares que se han preocupado por difundir noticias alarmantes.

Dicen que vamos a manejar minerales tóxicos como el plomo, pero no, ningún mineral tóxico, solo cobre y zinc. Además, dicen que vamos a afectar a la población y animales porque los vientos se llevaran los minerales. Es falso, los camiones vienen herméticos de las minas, y entra a un almacén hermético, no escapará nada, habrá presión negativa.

En el embarque se usan contenedores especiales que se cargan dentro del almacén y el concentrado estará húmedo, así se almacena.

Hay una preocupación por la contaminación…

Hay mucha gente amante de la naturaleza, bien intencionada, que lee noticias falsas y dicen que no se debe dañar la reserva, pero los sustos caminan más rápido que las verdades. Ninguna de las 11 entidades ambientales que nos han evaluado observó el manejo de concentrados, al inicio sí, pero al mostrarles la tecnología se han dado cuenta que cumplimos con estándares nacionales e internacionales.

¿Cuál es la percepción de los inversionistas?

Los extranjeros accionistas que vinieron, invitados por el Gobierno peruano y ganaron el concurso, han dicho desde el primer día que Paracas tienen mucho para poner en valor y se le privaría de tener estudios e investigaciones, monitoreos que hemos ofrecido. Es una pena que nos estén empujando al Ciadi y a temas legales que no son nuestro objetivo.

Recibiría segundo servicio naviero e importación de autos

Tras años de trabajo en las fases 1 y 2 del puerto de Paracas, y a la espera de la recepción formal del Estado peruano en el 2020, Jorge Arce indicó que la infraestructura recuperó sus 700 metros de muelle, que fueron afectados parcialmente por el terremoto del 2007 y ahora tiene profundidad de 14 metros (antes 10).

“Vamos a poder ejercer como puerto multipropósito, atender cualquier tipo de carga general y contenedores, y ya empezamos con el grupo Maersk, atendiendo manejo de contenedores”.

Y se habilitaron 408 puntos para contenedores refrigerados, que se podrían triplicar sin problemas.

Si bien el contrato de concesión establecía seguir operando el terminal mientras las obras se realizaban, el ejecutivo indicó que la recepción formal de las fases 1 y 2 les permitirá usar la infraestructura implementada. “Estamos conversando con las navieras globales más grandes, y esperamos tener un segundo servicio pronto. En los primeros meses del 2021 podríamos trabajar con un importador de autos”, comentó.