Si usted vive en la parte Este de Lima y debe viajar ¿qué tiempo le toma llegar al aeropuerto?. Si la suerte lo acompaña podría hacer ese trayecto en una hora, pero si está de malas, es decir, afronta el tráfico de Lima, el tiempo puede duplicarse.

Pero hay una opción para que el tiempo se acorte y esa ruta pueda hacerse en 8 minutos. Eso por el helipuerto que ha instalado Jockey Plaza en el 7º nivel de sus estacionamientos, parte del proyecto del mall de Surco para ser una ciudad. “Hace un año estuvimos negociando y viendo la manera de trabajar el espacio correcto y ya lo conseguimos. Desde hace una semana el helipuerto ya está en operación”, dice Mariana Becerra.

Con esto, la ejecutiva dice que Perú se encamina a seguir el ejemplo de ciudades como Sao Paulo o Santiago de Chile donde ir a una reunión en helicóptero no es raro, es un ahorro de tiempo. Y no solo puede ir al aeropuerto. Las opciones son diversas. En esta primera etapa se han establecido varias rutas como la Lima-Costa Verde-Surco a US$ 165 por persona, o la de Surco-Miraflores-Barranco-Surco a US$ 220, teniendo en cuenta que el helicóptero tiene capacidad para cinco pasajeros.

Y si busca ir más allá de esos lugares, Jockey Plaza ha encontrado franjas aéreas para aterrizar en Pisco, Lunahuaná, Santa Eulalia, Cieneguilla, Ancón, Paramonga y Huacho, solo por mencionar algunas. Entre las tarifas más caras se encuentra el viaje a Nazca (US$ 1,274), Ica (US$ 944) o Casma (US$ 1,274) y Huarmey (US$ 944).

Los vuelos, dice Becerra, se reservan con 24 horas de anticipación.

Planes a futuro

El objetivo en el inicio es lograr unas 30 horas al mes de vuelos, siendo que cada hora equivale a US$ 2 mil. Confían en la demanda y que eso hará posible no tener un solo helicóptero sino una flota en su momento. Y el Boulevard de Asia, adquirido hace poco más de un mes, también tendrá un helipuerto.

Otros servicios que se están dando son los de carga, responsabilidad social, emergencias médicas (por lo que han hecho un acuerdo con la Clínica Delgado que también cuenta con helipuerto para llegar ahí ante una emergencia). A la par también trabajarán con agencias de publicidad o hacer brandeo del helicóptero. “Una marca de whisky para segmento alto ya está cotizando con nosotros”, dijo Becerra.

El helipuerto se está desarrollando gracias a una alianza con Ecocopter, empresa dedicada a la renta de helicópteros con presencia en Chile, Ecuador y Perú.

Por ahora, hay empresas, clientes de Jockey Plaza que han decidido tomar paquetes de 20 a 30 horas.