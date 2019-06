Jinzhao advierte que podría trabarse proyecto de hierro Pampa del Pongo

La publicación de un decreto supremo por parte del Ministerio de Vivienda (DS 015-2019-Vivienda), que modifica los procedimientos para obtener derecho de uso de terrenos, podría hacer peligrar el desarrollo del proyecto de hierro Pampa del Pongo.

Así lo indicaron fuentes de la empresa, tras señalar que el Ministerio de Vivienda emitió en abril pasado un decreto que restringe el derecho de otorgar servidumbre para áreas denominadas “tierras de protección” que, según el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) – adscrito al Ministerio de Agricultura– son espacios no aptos para cultivos y que por su importancia económica pueden ser destinadas para la producción minera.

No obstante, comentan, “el trámite para la obtención de este tipo de derechos por uso de tierras debe corresponder a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), por encontrarse en terrenos eriazos”.

La emisión del decreto supremo y su interpretación por parte de otra norma emitida por el Ministerio de Agricultura (DS 017-2009-AG) podría complicar la pronta emisión de la licencia para construir Pampa del Pongo, cuyo EIA tiene vigencia hasta enero del 2020.

Después de esa fecha el estudio perderá vigencia y tendría que volver a ejecutarse un nuevo EIA. La empresa –mencionaron– ya lleva invertidos unos US$ 300 millones en el proyecto.

El desembolso total en el proyecto de hierro se estima en US$ 2,500 millones, de los cuales US$ 2,000 millones comprenden el desarrollo de la unidad minera, y otros US$ 500 millones la construcción de un terminal portuario en Ica.

Gestión envió consultas al Serfor y la SNB para sus comentarios sobre el tema, pero hasta el cierre de la presente edición no obtuvimos respuesta.

Impacto

Según la minera, estas restricciones harían que entidades como Serfor tengan mayor campo de acción en áreas naturales que no son consideradas como agrícolas o forestales.

“En el caso de Jinzhao, el proyecto Pampa del Pongo está ubicado en una zona desértica en la costa de Arequipa, que es considerada una tierra de protección”, anotaron. De darse esta situación, Jinzhao estaría obligada a hacer una nueva tramitación ante Serfor para que se emitan certificaciones de inexistencia de recursos forestales, un documento similar al CIRA, que registra la no presencia de restos arqueológicos.

Plazos al limite

No obstante, el riesgo latente para Jinzhao Mining son los tiempos cada vez más limitados para obtener el permiso de construcción de Pampa del Pongo, ya que es necesario tener la aprobación del derecho de uso del terreno superficial, que es uno de los cuatro requisitos necesarios para poder construir el proyecto.

Según trascendió, se estima que al menos unos 16 proyectos mineros extractivos se podrían ver afectados con este trámite potencial. Fuentes del sector también indicaron que al menos dos proyectos mineros (uno en Arequipa y otro en Ica) se verían afectados con este decreto.

Comentaron que, en el caso del proyecto de cobre en Ica, ya tiene completados sus trámites de derecho de servidumbres en un 95%.

Se estima también que estos cambios en el otorgamiento de derecho de servidumbre y uso de tierras puede afectar a un total de 180 iniciativas económicas (que están en el sector petrolero, telecomunicaciones y construcción).