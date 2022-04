La aerolínea estadounidense JetBlue hizo una oferta de unos US$ 3,600 millones para hacerse con su rival de bajo coste Spirit, en un movimiento que busca frustrar la venta de esta empresa a Frontier Group, pactada en febrero pero que aún no se ha cerrado.

Spirit, en un comunicado, anunció que recibió una propuesta no solicitada por parte de JetBlue para hacerse con todas sus acciones por un precio de US$ 33 por título.

Esa oferta superaría en principio la combinación de acciones y efectivo que iban a recibir los accionistas de Spirit en virtud del acuerdo alcanzado con Frontier el pasado febrero y que aún está pendiente de aprobarse definitivamente.

Spirit, en su nota, señaló que la junta directiva de la empresa trabajará con sus asesores financieros y jurídicos para evaluar la propuesta de JetBlue y optar por la opción que más interese a la compañía y sus accionistas.

El comunicado de la aerolínea de bajo coste confirmó una información previa del diario The New York Times, publicada poco antes del cierre de la sesión bursátil y que hizo que las acciones de Spirit se disparasen un 22%, hasta US$ 26.91.

Mientras, los títulos de JetBlue -que no se ha pronunciado públicamente- cerraron con un retroceso de más de 7% en respuesta a las noticias sobre su oferta.

Spirit, que tiene su sede en Florida, y Frontier anunciaron en febrero un acuerdo para crear la quinta mayor aerolínea de Estados Unidos y que, según las empresas, mejoraría la competencia en el sector al introducir un verdadero competidor para los cuatro gigantes estadounidenses (American Airlines, Delta, United y Southwest).

JetBlue, que concentra sus operaciones en el este del país, es la sexta mayor compañía aérea estadounidense.