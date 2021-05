La actriz Jessica Alba consolidó su fama de tener uno de los negocios paralelos más lucrativos de Hollywood después de que las acciones de su negocio de belleza, Honest Co., abrieran en alrededor de US$ 20.80, o 30% por encima de su precio de salida a bolsa.

El fabricante de productos de belleza “limpios” y para bebés había valorado previamente sus acciones en US$ 16, dentro de su rango comercializado de entre US$ 14 y US$ 17. El precio de apertura valora la participación de aproximadamente un 5% de Alba en US$ 88 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Ella también tiene opciones ejercitables valoradas en alrededor de US$ 21 millones.

“Nací en una familia mexicanoamericana muy trabajadora. Mis padres trabajaban en múltiples trabajos, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir”, escribió Alba en una carta incluida en el prospecto de la compañía, describiendo una infancia marcada por problemas de salud y hospitalizaciones. “Cuando tenía diez años, me di cuenta de cómo el bienestar puede definir toda tu vida. Eso nunca me ha dejado”.

Alba, de 40 años, fundó el negocio en el 2011, motivada por la escasez de productos para bebés libres de productos químicos perjudiciales. La compañía, neutral en carbono, fabrica pañales, toallitas, champú y lociones que considera “limpias y naturales”, y apunta a una base de clientes de padres que son conscientes del medio ambiente, aspiracionales y relativamente adinerados.

Honesto Co. tuvo ingresos de aproximadamente US$ 301 millones en el 2020, un aumento de 28% con respecto al año anterior y una pérdida operativa de US$ 13.5 millones.

Inusual ejemplo

La compañía, con sede en Los Ángeles, ahora está valorada en US$ 1,890 millones, o US$ 2,220 millones cuando se diluye completamente el valor para incluir opciones de acciones para empleados y unidades de acciones restringidas. Esa suma es significativamente superior que la valoración implícita de US$ 860 millones en una ronda de financiación del 2017, según Pitchbook. Honest se ha visto afectada anteriormente por el retiro de productos y la controversia sobre sus afirmaciones de usar solo ingredientes naturales. Antes de esos problemas, se valoró en US$ 1,700 millones en una ronda de financiación del 2015.

La OPI marca un retorno de 220% para L Catterton, firma de capital privado respaldada por el multimillonario Bernard Arnault, que invirtió US$ 200 millones en el 2018. La compañía vendió aproximadamente la mitad de su participación en la oferta.

La actriz es un raro ejemplo de alguien que une con éxito una carrera entre Hollywood y Wall Street. Si bien muchas celebridades logran acuerdos de licencia para líneas de moda o productos como perfumes o vodka, pocas han fundado empresas que cotizan en bolsa.

Alba, cuyo título oficial es directora creativa, continúa trabajando como actriz y recientemente protagonizó la serie de televisión criminal “L.A.’s Finest”.