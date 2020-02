Jeff Bezos se ha vuelto mucho más rico.

Las acciones de Amazon.com Inc. subieron 12% a US$ 2,100 en operaciones extendidas a las 4:16 pm en Nueva York, luego de que la mayor empresa de comercio electrónico de EE.UU. informara resultados del cuarto trimestre que sobrepasan las estimaciones de Wall Street.

Bezos, que ya es la persona más rica del mundo, agregó US$ 13,200 millones a su fortuna en unos 15 minutos. Al precio actual, su patrimonio neto sería de aproximadamente US$ 129,500 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Bezos, de 56 años, posee aproximadamente el 12% de las acciones en circulación de Amazon, lo que representa la mayor parte de su fortuna. Su propiedad de Blue Origin es de aproximadamente US$ 6,200 millones. El aumento repentino del jueves agregó más de US$ 90,000 millones al valor de mercado de Amazon, empujándolo por encima de US$ 1 billón.

Su exesposa, MacKenzie Bezos, de 49 años, también tiene motivos para celebrar, ya que posee alrededor de 4% del minorista con sede en Seattle. Comenzó el día como la persona número 24 más rica del mundo, con una fortuna de US$ 37,100 millones.

La clasificación de riqueza de Bloomberg se actualiza oficialmente después del cierre de cada día de negociación en EE.UU., por lo que el último aumento de Amazon, si se mantiene, no se reflejará hasta después del cierre del viernes.

Amazon sube

La valoración de Amazon volvió a subir el viernes por encima de US$ 1 billón, después de que sus resultados superaran las expectativas, y los analistas aplaudieron la popularidad de la iniciativa de envío a un día de la gigante del comercio electrónico y el desempeño de su negocio de computación en la nube.

Las acciones subieron hasta 9.9%, su mayor aumento porcentual de un día desde octubre del 2017. La acción alcanzó un récord después de informar lo que los analistas de Robert W. Baird & Co. llamaron un “trimestre impresionante de arriba a abajo”. Analistas de Goldman Sachs señalaron que era la primera vez que la compañía supera el límite superior de su orientación de ingresos desde el primer trimestre de 2018.

Los resultados provocaron una avalancha en Wall Street que elevó los objetivos de precios de las acciones, y los analistas de RBC Capital Markets le dieron un nuevo objetivo de US$ 2,700, que implica un alza de 44% desde el cierre del jueves. El objetivo promedio actualmente es de US$ 2,417, en comparación con menos de US$ 2,200 hace una semana.

Al superar el umbral de US$ 1 billón –algo que también hizo brevemente en el 2018– Amazon se une a Apple, Microsoft y la matriz de Google, Alphabet, en una lista exclusiva de gigantes tecnológicos estadounidenses que han alcanzado esa valoración.