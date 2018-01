Solo Jeff Bezos ganó más dinero que la mujer más rica de China

Yang Huiyan, la mujer más rica de China, sumó US$ 6,100 millones a su fortuna en solo siete días de operaciones en los mercados, con lo cual el único que la supera en el crecimiento de su fortuna este año es Jeff Bezos, de Amazon.com Inc.

La fortuna de Yang, la accionista mayoritaria de Country Garden Holdings Co., aumentó a US$ 29,700 millones el 10 de enero porque subieron las acciones de su empresa inmobiliaria, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Bezos sumó US$ 6,600 millones este año y así su fortuna se acerca a los US$ 106,000 millones, muestran los datos.

Estos últimos años, el boom inmobiliario de China les llenó los bolsillos a algunos de los principales magnates del país, entre ellos Hui Ka Yan, presidente de la promotora inmobiliaria China Evergrande Group, y Wang Jianlin, que dirige Dalian Wanda Group Co. Yang se acerca rápidamente a Hui, de Evergrande, cuya fortuna se estima en US$ 39,300 millones, y superó los US$ 28,700 millones de Wang para quedar como cuarta persona más rica de China.

Las acciones de Country Garden avanzaron 24% este año hasta el 10 de enero y luego retrocedieron un poco este jueves. En los últimos doce meses su valor aumentó más del cuádruple, en un período de ganancias exorbitantes para los grandes promotores chinos.

Yang, de 36 años, es la multimillonaria más joven de China, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. En 2005, su padre, Yang Guoqiang, le transfirió su participación mayoritaria “debido a su intención de capacitar a Yang Huiyan como sucesora de los intereses de su familia” en el grupo, afirmó Country Garden en el prospecto de su oferta pública inicial, realizada en 2007.