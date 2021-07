Empresas







Jeff Bezos alcanza récord de riqueza con US$ 211,000 millones El hombre más rico del mundo alcanzó el martes un patrimonio neto récord de US$ 211,000 millones después de que las acciones de Amazon.com Inc. subieran 4.7% tras el anuncio del Pentágono que cancelaba un contrato de computación en la nube con su rival Microsoft.