De Jaguar a Macy’s, pesimismo global se extiende entre empresas

Guerras comerciales, desaceleración de China , mercados bursátiles erráticos. El panorama se ensombrece para una creciente cantidad de compañías en todo el mundo.

El jueves, más de media docena de gigantes empresariales redujeron sus pronósticos de ganancias, anunciaron grandes recortes de empleos o desecharon planes ante la volatilidad del mercado. American Airlines Group Inc., Jaguar Land Rover, Macy’s Inc y BlackRock Inc. fueron algunas de las mayores víctimas y se sumaron a las filas de empresas como Apple Inc. y FedEx Corp., que en los últimos tiempos han advertido que el futuro no luce tan bueno como hace apenas unas semanas.

El año ha comenzado hace tan sólo 10 días. El siguiente es un recuento de las principales industrias afectadas.

Transporte

Las aerolíneas de los Estados Unidos enfrentan perspectivas desalentadoras en tanto la incertidumbre económica amenaza la demanda. La reducción de las estimaciones que hizo American Airlines para una medición clave de capacidad de fijación de precios siguió el jueves a una decisión similar tomada Delta Air Lines Inc. a principio de año.

Las compañías también hacen un pronóstico más sombrío para 2019. FedEx Corp. redujo sus estimaciones hace unas semanas, apenas tres meses de haberlas elevado, lo que refleja un abrupto cambio de opinión sobre la economía global.

Autos

En cuestión de horas, Jaguar y Ford Motor Co. anunciaron el jueves fuertes programas de reducción de costos. En el marco de una amplia revisión de su actividad en Europa que podría comprender cierres de plantas, Ford tomó hasta ahora las medidas más enérgicas en la región. Jaguar, la mayor compañía automotriz británica, le siguió con un plan de 4.500 despidos, alrededor del 10 por ciento de su personal global. Los culpables, según Jaguar: el brexit, la menor demanda de vehículos diésel y la desaceleración en China.

Comercio minorista, marcas de lujo



Los desafíos tienen diferentes causas, pero hay algo que es indudable: la desaceleración económica de China tiene un fuerte impacto en marcas de lujo como Tiffany & Co. y la propietaria de Louis Vuitton, LVMH.

Por su parte, Macy’s y Kohl’s Corp. dieron el jueves los indicios más claros hasta ahora de que la temporada estadounidense de festividades de fin de año podría no haber tenido el gran éxito que algunos esperaban. El deterioro de las perspectivas de Macy’s y las decepcionantes ventas de Kohl profundizaron el temor a que las crecientes tasas de interés y la turbulencia comercial china puedan afectar el gasto en consumo en EE.UU.

Finanzas



Las firmas gestoras de activos se ven presionadas en tanto la volatilidad afecta los mercados y los inversores se vuelcan a fondos con comisiones más bajas. BlackRock fue la última compañía que anunció el jueves una reducción de personal: planea despedir a 500 empleados, un 3 por ciento en el plano global, en las próximas semanas, el mayor recorte que efectúa la firma desde 2016.

Tecnología



La mayor sorpresa negativa de 2019 llegó el 3 de enero con el recorte del pronóstico de ventas de Apple Inc., el primero en casi dos décadas. La compañía dijo que no había anticipado la magnitud de la desaceleración económica de los mercados emergentes, en especial en China. Hubo señales de advertencia, dado que varios proveedores clave de Apple redujeron sus propias estimaciones en los meses anteriores, pero la noticia de Apple generó conmoción en el sector.