Jack Ma, el más emblemático de los multimillonarios chinos, volverá a embolsar miles de millones con la salida a bolsa de Ant Group, un nuevo récord en el palmarés de este joven “jubilado” protagonista de una meteórica carrera.

La fortuna del ex profesor de inglés, que posee 8.8% del capital de Ant Group, debería subir hasta los US$ 71,100 millones (61,000 millones de euros), tras la presentación en bolsa de este gigante del pago en línea, la más grande de la historia (más de US$ 34,000 millones).

Jack Ma, de 56 años, se ubicaría así en el 11º lugar en la lista mundial de multimillonarios calculada por la agencia financiera Bloomberg.

El retiro le calza bien al oriundo de Hangzhou (este), ya que cuando anunció hace dos años que abandonaba la dirección de Alibaba tenía por entonces la 19º fortuna mundial, con US$ 40,000 millones.

Pero sus inversiones en el sector del comercio electrónico, en un país en el que el dinero en efectivo está en vías de desaparición, no han hecho más que valorizarse en estos últimos años, en particular con la epidemia de coronavirus que hizo explotar las compras en línea.

Jack Ma (cuyo nombre chino es Ma Yun) decidió abandonar su profesión de docente universitario tras descubrir internet y la posibilidad que ofrecía a las empresas de intercambiar sus bienes en línea.

Tras ser rechazado por unos inversores estadounidenses en 1999, Ma pidió US$ 60,000 prestados a unos amigos para lanzar Alibaba, que operaba desde un apartamento en Hangzhou.

La firma, cuya sede está todavía en la ciudad natal de Ma, permitía en un principio a las compañías venderse productos en línea entre sí, pero pronto se transformó en el mayor mercado digital al por menor de China.

Ma comprendió rápidamente el potencial de los teléfonos inteligentes y fue el pionero, con su servicio Alipay, del pago móvil electrónico, actualmente omnipresente en China, ganándose una reputación de visionario.

Excéntrico y miembro del Partido Comunista

Al contrario de las conservadoras empresas estatales o las firmas manufactureras que dominaban la economía china a inicios de los años 2000, Ma defendió una incesante diversificación, inspirándose en los gigantes de Silicon Valley (Amazon, eBay y Google).

El despegue de las plataformas del comercio en línea de Alibaba obligó a eBay prácticamente a retirarse del mercado chino en el 2006, dejando vía libre a su rival.

Ma es conocido por sus excentricidades, en un mundo empresarial chino más bien serio. Muy admirado por sus empleados, a menudo ha sido comparado con Steve Jobs, el legendario cofundador de Apple, aunque su estilo es más relajado.

Adepto del tai chi, en el 2017 apareció junto a estrellas de las artes marciales en una película que promocionaba esta gimnasia china. Y suele hacer referencia a los preceptos de este arte marcial como técnica de gestión y control.

Es miembro además del muy austero Partido Comunista Chino (PCC) en el poder.

Desde Davos hasta Wall Street, se ha codeado con personalidades mundiales y prometió a Donald Trump crear un millón de empleos en enero del 2017, cuando el multimillonario estadounidense se aprestaba a entrar en la Casa Blanca.

Luego retiró esa promesa, bajo el argumento de la guerra comercial lanzada por Trump contra China.

La salida a bolsa de Ant Group en Hong Kong y Shanghái permite a esta criatura de Jack Ma batir otro récord, luego de que la presentación de Alibaba en Wall Street en el 2014 (US$ 25,000 millones) fuese destronada el año pasado por la saudita Aramco (US$ 29,400 millones).

Supersticioso, el multimillonario chino tiene una debilidad por el número 8, sinónimo de fortuna en cantonés. A pesar de estar retirado, el ocho sigue presente en su vida, ya que la acción de Ant se lanzó a un valor de 80 dólares hongkoneses en Hong Kong y 68.80 yuanes en Shanghái.