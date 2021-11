En el despegue de los pagos sin contacto, estos ya alcanzaron el 50% de las transacciones que se realizan con tarjetas. Ahora, en su evolución, Izipay apuesta por el “tap to phone”, tecnología que permite prescindir del tradicional POS.

Felipe Venturo, gerente general de la empresa, explicó que dicho software convierte al smartphone en un “POS” que cobra acercando la tarjeta. En su primera etapa, operará con Visa y Mastercard.

“Va a funcionar muy bien, sobre todo, en emprendedores, comercios pequeños y medianos”, comentó a Gestión, tras estimar que 30,000 usuarios de Izipay adoptarán el “tap to phone” el próximo año.

En esos segmentos, precisamente, reconoció que ese software les permitirá competir con las billeteras digitales que operan con QR. Y es que, al ser también gratuito, se presentarán en iguales condiciones frente a las bodegas y pequeñas tiendas.

No obstante, aclaró que la tecnología de Izipay acepta a esas billeteras, por lo cual son además medios complementarios. Añadió que no impulsarán una migración al “tap to phone” desde los POS, sino que la presentarán como una opción adicional.

Para el 2022, estimó que los pagos sin contacto podrían subir al 70% del total. “En Australia son el 90% o 95% de las transacciones y en Perú estamos al 50%, no veo por qué no podría seguir creciendo”, anotó.

Expectativas

Durante el 2021 Venturo destacó la captación de clientes en los rubros de farmacias, hoteles, empresas de electrodomésticos y supermercados. Sin embargo, también reconoció la baja de pequeños comercios afectados por la pandemia.

En el balance, proyectó que el volumen de transacciones en Izipay crecerá entre 40% y 50% el 2021 respecto al 2020, incorporando las operaciones en Navidad.

“Las transacciones en alimentos, supermercados, farmacias, equipos electrónicos, artículos para el hogar, han ido creciendo, son industrias resilientes. En la medida que la vacunación avance, veremos lo mismo en restaurantes, bodegas, hoteles”, dijo.

Para el próximo año estimó un crecimiento de hasta 10% en transacciones.

Clientes

A la fecha, Izipay supera los 550,000 clientes en Perú y para el 2022 espera seguir aumentando esta base con emprendedores, comercios pequeños y medianos, aunque Venturo reconoce que ya no se verán los incrementos exponenciales como en años pasados.

“Nuestro crecimiento del 2022 estará en el comercio electrónico y transacciones sin contacto, con tecnologías innovadoras como el ‘tap to phone’”, sostuvo el ejecutivo.