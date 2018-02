Inversores de H&M creen que la dirección no habla de lo obvio

Los inversionistas en Hennes & Mauritz AB dejaron su primer “Capital Markets Day” preguntándose si el minorista es consciente de que su ropa parece estar pasando de moda.

Con una reducción del valor de las acciones de H&M de alrededor del 45% desde finales del 2016, los propietarios dijeron que la dirección dio muchos detalles sobre prácticamente todo menos el producto principal.

"La oferta es el problema central", dijo a Bloomberg Erik Sjostrom, gestor de fondos del accionista de H&M, Skandia. "La moda, el precio y la distribución, y creo que están fuera, tanto en términos de moda como de precio".

H&M dice que espera que las ventas en línea aumenten al menos un 25% este año, mientras que las ventas de los formatos de comercio electrónico y formatos no H&M como COS, Weekday y el recién lanzado Arket casi triplicarán el nivel del año pasado para el 2022. Juntas, esas etiquetas representan menos de una décima parte de las ventas.

"Lo que estoy oyendo es que a todo menos al propio H&M le está yendo bien, pero H&M es el principal negocio", dijo Sjostrom.

El máximo ejecutivo, Karl-Johan Persson, dice que la empresa necesita mejorar la calidad, los precios, la relevancia y la moda. Pero quienes asisten al día de los mercados de capital dicen que necesitan más detalles que solo los objetivos.

Joakim Bornold, un asesor de ahorros en el corredor Nordnet, dice que admitir simplemente que las cosas resultaron mal no es suficiente. "El máximo ejecutivo dice ’hemos cometido errores, pero los hemos corregido’. ¿Qué errores? ¿Qué han hecho? ¿Qué pasó? Creo que no soy el único al que le interesa eso. ¿Se han superado los errores, es un hecho aislado? Me hubiera gustado saber más, pero no ocurrió", dijo Bornold.

Chris Chaviaras, analista de Bloomberg Intelligence, dice que a H&M le está yendo bien en las áreas que no son el negocio central, pero que el desarrollo en estas áreas es "demasiado pequeño para tener un impacto en la rentabilidad general".

Cuando se trata del negocio principal, las perspectivas distan mucho de ser alentadoras. La marca H&M es "relevante" por ahora, pero "su atractivo se está deteriorando rápidamente" después de años de complacencia, dijo Chaviaras. Mientras tanto, la competencia ha "progresado rápidamente" en todo, desde una cadena de suministro ágil y que funciona bien hasta el aspecto y la calidad de los productos que se venden, dijo.

Barclays, que redujo su precio objetivo para H&M en más del 7% a 125 coronas suecas, dijo que su cadena de suministro es "significativamente más lenta que la de sus pares, y todavía no sabemos con claridad si puede ponerse al día, y en qué medida".

De los 36 analistas que cubren H&M, solo dos aconsejan a los clientes comprar sus acciones, según datos de Bloomberg. Barclays dice que los inversores deberían infraponderar H&M en sus carteras.

Las ventas del minorista en el cuarto trimestre tuvieron su mayor caída registrada en tanto menos personas visitaron sus tiendas. H&M dice que está invirtiendo más en su negocio en línea y cerrando tiendas físicas para tratar de ponerse al día con competidores como Zara.

El presidente de la Asociación Sueca de Accionistas, Joacim Olsson, dice que H&M intentó mostrar que quiere arreglar "el pésimo desarrollo de la marca principal". Pero no respondió a lo que él dice que es su pregunta principal: cómo es la estrategia del minorista en comparación con la de sus principales rivales.

"Si yo, en esa comparación, llego a la conclusión de que los pares principales tienen un plazo temporal aún más estricto, invierten más y desarrollan más en el 2019, esto no valdrá nada", dijo Olsson.