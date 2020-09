Una de las inversiones más importantes que ha hecho la antigua empresa de capital riesgo de Marc Bodnick, Elevation Partners, fue poner US$ 210 millones en Facebook Inc. antes de que la empresa comenzara a cotizar en la bolsa. Más de una década después, Bodnick está tratando de construir una nueva red social sin los defectos que han presentado Facebook y otras plataformas.

El excapitalista de riesgo y ejecutivo de tecnología, cuya cuñada es Sheryl Sandberg , la directora de operaciones de Facebook, el jueves dio a conocer formalmente Telepath, un servicio basado en intereses destinado a fomentar las conversaciones en línea.

La red, que inicialmente solo será por invitación, está tratando de inculcar estándares estrictos de contenido desde el principio, incluida una regla contra la desinformación y el discurso que incita al odio. Las personas deben usar su identidad real y proporcionar un número de teléfono válido para registrarse. “Sea amable” es la primera regla del sitio.

“No estamos tan enfocados en el tipo de uso de TikTok, en personas que comparten videos o personas que comparten fotos”, dijo Bodnick, cofundador de Telepath. “Estamos realmente enfocados en conversaciones largas e interesantes con personas que comparten el mismo interés y con personas que probablemente no se conocían antes”. Bodnick dijo que Telepath quiere limitar las cuentas a personas reales, es decir, no a empresas ni editores.

Bodnick se inspiró en los inicios de internet, cuando plataformas como Facebook ayudaban a los usuarios a conocer gente y compartir ideas sin tanta preocupación por la animosidad, el discurso que incita al odio o la desinformación. “Fue una expansión de horizonte”, dijo sobre unirse a Facebook.

Pero Bodnick dijo que hay muchas personas como él que están “abandonando las plataformas tradicionales” a las que les gustaría un lugar para volver a encontrarse con extraños y tener discusiones serias en línea. Telepath permite a los usuarios seguir “temas”, como videojuegos, humor político y cambio climático, y luego contribuir a discusiones grupales sobre esos temas.

Está claro que los fundadores de Telepath ven el sitio como una alternativa a servicios como Facebook y Twitter Inc., incluso si no lo dicen explícitamente. “En sus inicios, internet era un lugar realmente bueno [para tener conversaciones], pero las redes sociales predominantes ya no sirven para este propósito”, escribió el director ejecutivo, Richard Henry, en una publicación de blog. “Promueven la crueldad recompensando el conflicto y la hostilidad, distribuyen desinformación rápidamente y promueven la polarización algorítmicamente”.

Bodnick y Henry no son los primeros empresarios en soñar con una red social más agradable, más confiable y más limpia. Aquellos que se han presentado antes de Telepath, sitios como Path, Google Plus, Ello y Secret, en su mayoría no han logrado consolidarse.

El mayor activo de Facebook sigue siendo su red de usuarios, que ahora suman más de 3,000 millones de personas al mes. A pesar de los conflictos que ha tenido Facebook en los últimos años con la confianza del consumidor, sigue existiendo la sensación de que casi todo el mundo utiliza sus servicios, lo que incita a otras personas a quedarse.

Bodnick dijo que las personas que quieren tener discusiones serias no solo están en ciudades como Nueva York y San Francisco. “Me gustaría pensar que podemos ser realmente grandes”, dijo, pero agregó, “no tenemos que ser una de las redes sociales más grandes del mundo para construir algo valioso”.