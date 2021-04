Los accionistas están haciendo su mayor esfuerzo para lograr que las empresas de Estados Unidos se parezcan más al país.

Un récord de 30 resoluciones centradas en la diversidad, la equidad y la inclusión figurarán en las boletas en las próximas reuniones anuales de las empresas, según datos compilados por Bloomberg Intelligence. Auditorías raciales han surgido como una nueva propuesta presentada a los bancos de Wall Street y otras compañías, incluida Amazon.com Inc.

“Sin lugar a dudas, la diversidad fue puesta en primer plano”, dijo Heidi Welsh de Sustainable Investments Institute, una firma de investigación con sede en Boonsboro, Maryland. “Cuando vea que más compañías avanzan, los malos actores quedarán solos”.

Los ejecutivos corporativos se enfrentan a mayores demandas de inversionistas, clientes y empleados para garantizar que su fuerza laboral, particularmente en la alta gerencia, refleje la diversidad general de la población estadounidense.

El impulso se produce a raíz de las mayores protestas por los derechos civiles en décadas y las minorías calificadas a menudo han perdido oportunidades de carrera y promociones frente a los hombres blancos.

La pandemia mundial ha intensificado las desigualdades para con las mujeres y las personas de color que se han enfrentado a las peores pérdidas de empleos desde marzo pasado.

Las cuestiones sociales, que incluyen temas como los precios de productos farmacéuticos, el pago de los trabajadores y el análisis de cadenas de suministro, acumularon un total de 92 resoluciones para la temporada de votación por poder en las asambleas de este año, según Bloomberg Intelligence. Eso contrasta con 43 para propuestas de gobernanza y 30 para el medio ambiente al 15 de abril.

La influencia corporativa —a través de cabildeo y contribuciones políticas— constituyó el tema social más importante con 34 resoluciones. Una de esas propuestas fue presentada por el inversionista Rhia Ventures sobre JPMorgan Chase & Co.

Rhia Ventures quiere que JPMorgan publique un informe anual que detalle sus gastos políticos porque los gastos del banco enfocados políticamente parecen estar desalineados con sus valores e intereses declarados.

El inversionista dijo que JPMorgan ha financiado un grupo que ha liderado los esfuerzos para evitar la aplicación de las leyes de energía limpia y ha donado a candidatos políticos que se oponen a la igualdad LGBTQ.

JPMorgan dijo que su cabildeo y actividades políticas se describen en detalle en su sitio web.

Dada la forma en que las empresas adoptan una mayor postura sobre los temas sociales, desde las relaciones raciales hasta el cambio climático, los inversionistas quieren asegurarse de que las empresas no actúen de manera contradictoria en su cabildeo, dijo Rob Du Boff , analista ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) de Bloomberg Intelligence.

“Los accionistas están viendo la necesidad de que las compañías se expliquen a sí mismas a medida que toman cada vez más una posición pública sobre los temas”, dijo.

BlackRock y Vanguard

Más allá de perderse de mayores ganancias, las empresas con liderazgo y fuerza de trabajo homogénea corren el riesgo de pagar un alto precio. BlackRock Inc., el mayor administrador de activos del mundo, y Vanguard Group Inc. dijeron que este año votarán en contra de los directores que no logren diversificar sus juntas directivas y su fuerza laboral.

Y a partir del 2022, la empresa Institutional Shareholder Services dijo que recomendará votar en contra de los directores de todas las compañías de los índices Russell 3000 o S&P 1500 cuyas juntas directivas no son lo suficientemente diversas.