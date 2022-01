Desde julio del año pasado, Perú fue incluido en el programa migratorio de Países Amigos en Panamá que otorga residencia permanente en dicho país a los inversores. Por ello, profesionales peruanos y de alto patrimonio ponen la mira en esa oportunidad.

En ese sentido, Casco Development refirió que los activos residenciales atraen más a estos inversores. Sin embargo, la apuesta por hoteles en Panamá también viene captando la atención, por las leyes e incentivos fiscales que promueven el turismo.

Las oficinas también son demandadas, pero en menor proporción.

En el caso del comercio, hay interés por locales pequeños en áreas céntricas para repartir la venta con el canal e-commerce.

Perfiles

Si bien hay interés de empresas peruanas del rubro hotelero, Casco Development destaca que también hay profesionales y personas de alto patrimonio que ven a Panamá como un lugar para invertir capitales y residir.

Refirió que los montos de inversión en los departamentos o proyectos oscilan entre US$ 150,000 y US$ 500,000. En tanto, en edificios corporativos, los montos de renta estable van a partir de los US$ 5 millones.

“Los precios por metro cuadro son relativamente bajos en Panamá en comparación a Miami por ejemplo, e incluso Lima. Se pueden encontrar departamentos high end en zonas exclusivas con un máximo de US$ 5,500 por metro cuadrado”, anotó.

Primeros inversores

Luis Cochez, gerente general de Cochez Bienes Raíces, refirió que alrededor de 10 peruanos ya invirtieron con esta empresa en propiedades por US$ 5 millones en dicho país, en el marco del referido programa de Panamá.

“La mitad de este grupo ya culminó todo el proceso y, en breve, recibirán su residencia permanente. Al finalizar el proceso de inversión, este ascenderá a unos US$ 5 millones”, comentó.

Si bien los inversores buscan áreas en desarrollo y crecimiento fuera de la ciudad y con mucha naturaleza, también hay otro grupo con exigencias diferentes que priorizan la constante actividad de la ciudad y disfrutar las vistas al mar.

el dato

Programa. Para acceder al programa de residencia permanente por inversión inmobiliaria en Panamá se debe realizar una inversión inmobiliaria mínima de US$ 200,000 y aportar el certificado de registro público, donde consta que la propiedad se mantiene bajo su nombre o bajo el nombre de una sociedad de su propiedad.