Los accionistas del Scotiabank están instando al tercer mayor prestamista de Canadá a examinar seriamente la unidad de banca de consumo mexicana que Citigroup está vendiendo, argumentando que se beneficiaría de la ampliación de las operaciones en ese país.

El mercado ve a Scotiabank como un postor lógico a pesar de que el presidente ejecutivo, Brian Porter , restó importancia al apetito por grandes negocios solo un día antes de que Citi anunciara la venta de Citibanamex, el tercer banco minorista más grande de México.

La adquisición de Citibanamex, cuyo valor se estima entre US$ 4,000 millones y US$ 8,000 millones, ayudaría a Scotiabank a expandirse en México, que representó casi una cuarta parte de sus ingresos comerciales internacionales en el año fiscal 2021 y el 7.6% de los ingresos totales.

“Es otra oportunidad de expansión fuera de Canadá, algo con lo que estoy a favor”, dijo Allan Small de Allan Small Financial Group con iA Private Wealth. “Si los activos están disponibles al precio correcto, no me sorprendería ver una oferta de Scotiabank por ellos”.

Scotiabank tenía alrededor de 7,500 millones de dólares canadienses de exceso de capital a fines del 2021, pero Porter dijo que el banco no está considerando adquisiciones fuera de los acuerdos patrimoniales de Estados Unidos u operaciones de menos de 900 millones de dólares canadienses (US$ 719 millones).

“No hay ningún expediente grande en mi escritorio sobre la compra de participación de alguien en un banco mexicano ni nada parecido”, dijo Porter la semana pasada. Un portavoz de Scotiabank no quiso hacer más comentarios.

La expansión en México no está exenta de riesgos. El negocio internacional de Scotiabank, dominado por México, Perú, Chile y Colombia, ha decepcionado recientemente ya que la pandemia golpeó a algunos mercados más tarde y con más fuerza que en casa. Y el negocio ha representado históricamente la mayoría de sus préstamos problemáticos y amortizaciones.

Aun así, ha ayudado a Scotiabank a tener un desempeño superior en otros períodos. Incluso en el 2021, la fortaleza en México y Chile ayudó a compensar la debilidad en los otros dos mercados, y Porter espera que continúen liderando el crecimiento este año.

Con un crecimiento económico y aumentos de tasas de interés más rápidos que en Canadá, también se espera que la unidad impulse una recuperación en los márgenes de interés netos.

Un acuerdo “agregaría una escala incremental significativa que podría generar mejores resultados finales dentro de México”, señaló James Shanahan, analista de Edward Jones.