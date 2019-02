Inversiones en startups peruanas crecerán al menos 25% en el 2019

Las inversiones en startups peruanas han crecido en promedio 25% en los últimos años, señaló Greg Mitchell, presidente de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), quien proyecta para el 2019 un crecimiento a un ritmo similar.

En el 2018, fondos locales y extranjeros invirtieron US$ 9'100,000 en startups peruanas, lo que representa un incremento del 26% con respecto al 2017, año en que se invirtieron US$ 7'200,000; en tanto que en el 2016 estas inversiones ascendieron a US$ 5'600,000.

“Ya estamos en febrero y hemos visto dos transacciones importantes este año, que fueron las acciones compradas por Kréalo, del grupo Crédito, en Culqui; y la inversión en Crehana por Acumen. Entonces esas dos inversiones, tanto por monto como por la dinámica de la ronda, demuestran que este año ya es y va a ser más dinámico que el año pasado”, dijo a Gestion.pe.

Según indicó, este crecimiento se debe a la gran calidad de los equipos emprendedores en el Perú, que se están preparando para salir a vender a la región. “Hemos visto startups que están saliendo fuera del Perú, y eso es importante, porque es más atractivo invertir en una startups antes de que salga, para tener una mayor proyección de crecimiento y retorno”, explicó.

También señaló que en el país el impulso a las startups se ha iniciado después que en los países vecinos, lo que les brinda a estos emprendimientos la ventaja de aprender de la experiencia de los otros países e integrarse con facilidad al ecosistema de la región.

Los sectores donde se encuentran las starups más atractivas son el e-commerce , el e-tech y, sobre todo, las fintech, que representan el grupo más grande. “Hay muchos segmentos, entonces estamos viendo la segmentación dentro del fintech: pagos, préstamos y manejo de activos”, indicó Mitchell.