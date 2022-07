Las inversiones en infraestructuras de transportes entre enero y junio del presente año lograron sobrepasar los US$ 288,6 millones, informó la gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán.

Indicó que el mayor dinamismo de las inversiones en este período se reflejó en la infraestructura del Metro con US$ 114,81 millones ejecutados por la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; seguido del sector carreteras con US$ 84,86 millones; el sector portuario con US$ 79,16 millones y aeropuertos con capitales por US$ 9,80 millones.

De esta manera, la inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a junio de este año sumó US$ 10,274 millones, lo cual representó el 61.79% del total de compromisos de inversión de las concesionarias.

Respecto al nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial representa el 94.73%, seguido por los capitales en puertos 63.3%, vías férreas y líneas 1 y 2 del Metro de Lima 51.7%; y aeropuertos 21.91%, agregó.

El Ositrán supervisa 32 contratos de concesión que incluyen 16 carreteras de alcance nacional, 18 aeropuertos, 8 puertos, 2 vías férreas, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y una hidrovía.

Por sector

El organismo supervisor informó que las inversiones valorizadas en junio alcanzaron US$ 70.90 millones, sustentadas principalmente por los capitales de la Línea 2 con la ejecución de US$ 47.61 millones.

El segundo sector que lideró las inversiones ejecutadas fue el de puertos con US$ 9.47 millones. Destacaron el Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao, el Terminal Portuario de Paita y el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao.

El rubro carreteras se ubicó en el tercer lugar de las inversiones con US$ 7.11 millones en junio.

Por su parte, el monto de inversiones de los aeropuertos ascendió a US$ 6.70 millones impulsado por las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

