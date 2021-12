“Nuestro mundo ha cambiado en medio de la pandemia”, indica J.P. Morgan Private Bank en su informe Megatrends of the post-pandemic future. “Temas como los pagos digitales, la automatización, la inteligencia artificial, la medicina de precisión y la descarbonización podrían contribuir a definir el futuro pospandémico”.

J.P. Morgan, en el documento, recomienda optar por una estrategia de inversión temática ya que los fondos con dicha orientación “invierten en diversos sectores y geografías en compañías que podrían beneficiarse de los cambios estructurales globales respaldados por megatendencias”.

“Consideramos que [la inversión temática] puede conducir a rendimientos superiores en comparación a la renta variable global en el largo plazo”, precisa el banco.

J.P. Morgan ha identificado cuatro estrategias de inversión temática, basadas en megatendencias, que podrían superar el desempeño promedio del mercado: 5G, inteligencia artificial, automatización y ciberseguridad, fintech y blockchain, innovación en salud y energías limpias.

Tecnología

El banco indica que la transición al 5G densificará las redes, “lo que permitirá que servicios más avanzados se ofrezcan en más dispositivos de manera simultánea”.

“Se espera que la evolución del 5G tenga una adopción más rápida que el 4G debido al impulso de los mercados chino y norteamericano”.

La adopción de esta tecnología ya estaba en marcha, sin embargo, la pandemia aceleró el proceso. De igual manera, las empresas han invertido más en digitalización, lo que llevará a mayores ganancias de productividad.

“La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar los negocios, reforzar la productividad e identificar oportunidades de ahorro e incluso amenazas” indica el reporte. De otro lado, se estima que las tecnologías podrían automatizar el 45% de las actividades pagadas que realizan las personas.

Fintech y blockchain

Para J.P. Morgan, el acceso a pagos digitales es un requisito para la inclusión financiera, particularmente en empresas pequeñas, el comercio electrónico y la economía colaborativa. Se calcula que para el 2030 el 34% de las transacciones a nivel global se relizarán con medios de pago digitales.

En cuanto a las criptomonedas, cuyo sistema subyacente es el blockchain, J.P. Morgan destaca que las inversiones en estos activos han crecido exponencialmente en el último año, “pero aún es reducido en comparación a los activos tradicionales. A medida que la adopción por parte del retail y los institucionales aumente, las cripto ganará mayor capitalización de mercado”.

Salud

J.P. Morgan señala que el gasto en salud ha pasado de ser el 5% del PBI al 18% del PBI (o US$ 3.8 billones). De este monto, se estima que US$ 1 billón se desperdicia debido a sistemas ineficientes y el 90% de esos US$ 3.8 billones se gasta en el tratamiento de enfermedades crónicas que pueden prevenirse.

Además, a nivel global la población envejece rápidamente: en la actualidad el 12% de la población es mayor a 60 años, pero se espera que este grupo represente el 25% en los próximos 50 años.

“Estas dos dinámicas sustentan la necesidad de abordar las ineficiencias dentro del sistema sanitario, lo que puede lograrse con la digitalización, el intercambio de datos y la innovación”, indica el reporte.

Energías limpias

Las energías limpias están cobrando mayor relevancia. Uno de los principales negocios que se han situado en medio de dicha tendencia es el de los vehículos eléctricos. “Las ventas se han acelerado en Europa y China y se han mantenido sólidas durante la pandemia, lo que ha sobrepasado las expectativas”.

El potencial, considera J.P. Morgan, es alto. El reporte indica que solo en diciembre del 2020 China instaló más conexiones para vehículos eléctricos que Estados Unidos desde el 2010. Se calcula además que para el 2022 estarán disponibles 359 modelos de estos automóviles.

“Se requerirán más cámaras, sensores y sistemas de computarizados, lo que incrementará la demanda de semiconductores, que serán claves en la siguiente generación de automóviles”, advierte el banco.