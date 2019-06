Internet para Todos conectará con 4G a 6 millones peruanos en zonas rurales

Internet para Todos (IpT) Perú, una iniciativa liderada por Telefónica para llevar conexión móvil 4G a las zonas rurales del país, permitirá que seis millones de peruanos no conectados accedan a la red en el 2021.



Así lo aseguró Pedro Cortez, presidente ejecutivo de Telefónica del Perú en Moya, distrito de la región andina de Huancavelica donde se presentó IpT, una empresa que tiene además como socios al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su división Invest, a CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- y a Facebook.



La ciudad de Moya, situada a 3,162 metros sobre el nivel del mar fue el escenario escogido como punto de partida de la implementación tecnológica de esta iniciativa, modelo que espera ser replicado en otras comunidades campesinas, amazónicas y centros poblados del país.



"La meta del IpT es conectar a 30,000 centros poblados del país hacia fines del 2021", año en el que se celebrará el Bicentenario de la Independencia, resaltó Cortez en la presentación en la plaza de armas de Moya.



Sobre el surgimiento de IpT, Cortez señaló que nació como una iniciativa colaborativa global entre Telefónica y Facebook, para superar los obstáculos que presentaba el llevar conectividad a zonas rurales y de alta complejidad geográfica, y a la que en el 2019 se sumaron BID Invest y CAF.



"Este es un proyecto muy importante porque implica conectar a los no conectados. Esfuerzo impresionante que nos hace confiar en nuestros sueños de que todos los peruanos contemos con acceso a Internet", añadió.



A su turno, Teresa Gomes, CEO de Internet para Todos, destacó que la meta de la empresa es "incluir en el mundo digital a los 100 millones de no conectados en Latinoamérica".



"Perú es el país pionero para implementar un innovador despliegue de banda ancha móvil en zonas alejada, lo cual servirá como experiencia para exportar el modelo a diferentes países de la región", señaló Gomes.



La ceremonia de conectividad de la ciudad de Moya al mundo incluyó una video llamada desde la plaza mayor de Moya a la ciudad de Atalaya, en la amazónica región de Ucayali, localidad que cuenta con Internet de banda ancha desde el 4 de agosto pasado, como parte de la fase piloto de despliegue de IpT.



En otro momento de la ceremonia, el presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, hizo entrega de la página de Facebook "Moya te espera", una plataforma en línea que servirá para mostrar al mundo los atractivos turísticos de Moya.