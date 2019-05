Interacciones con chatbots en el sector minorista llegarán a 22,000 millones para el 2023

Según un estudio de Juniper Research, el número global de interacciones exitosas de chatbots en el sector minoristas alcanzará la cifra de 22,000 millones para el 2023, desde el estimado de 2,600 millones de este año.



Según la nueva investigación, AI in Retail: Segment Analysis, Vendor Positioning & Market Forecasts 2019-2023, el uso de chatbots por parte de los minoristas permitirá la interacción automatizada efectiva con los clientes.

De acuerdo al informe, los chatbots ofrecen a los usuarios experiencias de alta calidad destinando poco recursos, lo que aumentaría la retención y satisfacción de los clientes al tiempo que reduce los costos operativos de las minoristas.



El estudio de Juniper señala además que un factor crucial para los chatbots serán las mejoras en NLP (Procesamiento de lenguaje natural), que reducirá drásticamente la tasa de fallos de las interacciones con robots.

La investigación también encontró que los chatbots aprovechados para el servicio al cliente tienen un gran potencial para reducir costos; con implementaciones que realizan ahorros anuales para minoristas de US$ 439 millones a nivel mundial para 2023, un aumento desde los US$ 7 millones del 2019.



Juniper destaca también que las ventas minoristas que resulten de las interacciones basadas en el chatbot alcanzarán los $ 112,000 millones para 2023, muy por encima de los US$ 7,300 millones del 2019; lo representaría una tasa de crecimiento anual del 98%.

Sin embargo, la investigación precisa que estas ventas serán en gran medida el resultado de la migración de otros canales, en lugar de una nueva fuente de ingresos.