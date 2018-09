Intel podría terminar tradición y contratar a un CEO externo

Intel Corp. ha comenzado a reducir su búsqueda de un nuevo máximo ejecutivo y podría atraer por primera vez a un ejecutivo externo para dirigir al segundo mayor fabricante de chips del mundo.

Más de dos meses después de la abrupta destitución de Brian Krzanich, Intel ha establecido contacto inicial con varios candidatos, algunos que desean el puesto y otros que no están interesados.

Sanjay Jha y Anand Chandrasekher, que tienen experiencia en Qualcomm Inc., y los actuales ejecutivos Navin Shenoy y Murthy Renduchintala han tenido conversaciones preliminares con los miembros de la junta, según personas familiarizadas con el proceso.

La ex directora financiera, Stacy Smith, rechazó la oferta de ser incluida en la lista de candidatos, de acuerdo con personas que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. Un portavoz de Intel declinó realizar comentarios.

Otros ejecutivos también están bajo consideración, pero el proceso para el puesto más prominente en la industria de los semiconductores de US$ 400,000 millones, aún no ha llegado a la etapa de la entrevista formal, según las fuentes. A lo largo de los 50 años de historia de Intel, sus líderes han sido elegidos entre los rangos internos.

Quien sea finalmente elegido heredará una compañía financieramente sólida, pero plagada por la preocupación de que su dominio en la industria de la informática esté bajo amenaza. Además de la búsqueda de su máximo ejecutivo, las demoras en la introducción de nueva tecnología de fabricación han llevado a algunos analistas a predecir que Intel ahora es más vulnerable a la competencia de lo que ha sido en años.

Intel, fundada en 1968 y con sede en Santa Clara, California, ha sido dirigida por los hombres que la fundaron o por ejecutivos que se prepararon internamente. Por lo general, se ha designado la sucesión del máximo ejecutivo o del jefe de operaciones en vistas de la jubilación del titular en ejercicio. La partida de Krzanich llegó después de solo cinco años en el cargo y dejó a la compañía sin un sucesor claro.

Muchos de los que habrían sido opciones obvias para desempeñar el cargo, incluyendo a Renee James, Stacy Smith, Diane Bryant y Kirk Skaugen, se marcharon durante el mandato de Krzanich, quien aumento el número de contrataciones externas en puestos ejecutivos.

El máximo ejecutivo interino y director financiero, Bob Swan, ha dicho que no quiere que su promoción sea permanente.He aquí algunos de los nombres de la lista hasta ahora:

Jha, de 55 años, es un veterano de la industria que ascendió en Qualcomm a medida que alcanzó la supremacía en el mercado de los chips para teléfonos móviles, un área en la que Intel ha tenido problemas para entrar. En el 2008, se cambió del cargo de jefe de operaciones en Qualcomm al de máximo ejecutivo en Motorola Inc. A partir de ahí, Jha pasó a dirigir Globalfoundries Inc, el segundo mayor fabricante de chips fabricados bajo pedido, detrás de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Chandrasekher, de 55 años, podría ofrecer cierta conciliación en el debate de candidatos internos versus externos. Durante más de dos décadas en Intel, ocupó una amplia gama de puestos de trabajo, incluido el de jefe de ventas y jefe de desarrollo de telefonía móvil.

Uno de los mayores éxitos de Chandrasekher fue un papel en el programa Centrino de Intel a principios de la década de 2000, un impulso que llevó la conectividad a Internet a las computadoras portátiles y alimentó una explosión en la demanda. Su trabajo más reciente como vicepresidente senior de Qualcomm, ha implicado el desarrollo del plan de esa compañía para romper el dominio de Intel en el segmento de los chips para servidores.

Entre los candidatos internos, Shenoy actualmente dirige el negocio más rentable y de más rápido crecimiento de Intel, el grupo de centros de datos. En los últimos tres trimestres, la unidad ha crecido más del 20%. A los 45 años, Shenoy es también el candidato más joven en consideración y es producto del programa de asistente técnico de la compañía, con el que Intel prepara a futuros líderes mediante el aprendizaje de altos ejecutivos y los mueve a través de diversos roles para adquirir experiencia.

Renduchintala, de 52 años, es el ejecutivo de Intel con más antigüedad que actualmente está en consideración. Es el director jefe de ingeniería del fabricante de chips, responsable del desarrollo y la producción de todos sus productos. Se unió a la compañía en 2015 en una contratación que lo convirtió en el empleado externo más experimentado en la historia de Intel. La mayor parte de su experiencia previa fue en chips móviles y pasó una década en Qualcomm, donde comenzó como protegido de Jha antes de ascender para convertirse en codirector de su división de chips.

James, de 54 años, es la ex ejecutiva de Intel con más rango entre los candidatos externos a la compañía. Actualmente dirige Ampere Computing, una startup fundada por Carlyle Group, cuyo objetivo es terminar con el dominio absoluto de Intel en el lucrativo mercado de los procesadores utilizados en las computadoras del centro de datos. La exejecutiva de Intel le dijo a su equipo de Ampere que no volvería a menos que el segundo fabricante de chips más grande del mundo adquiera la empresa, permitiéndole llevársela, según una persona familiarizada con su forma de pensar.

Otro posible candidato es el máximo ejecutivo de VMWare Inc., Pat Gelsinger, quien pasó la mayor parte de su carrera en Intel y ha dicho que quiere permanecer en su posición actual.