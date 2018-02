Instacart recauda US$ 200 millones para contrarrestrar a Amazon

Amazon.com Inc. se ha tomado muy en serio el servicio de entrega de comestibles, pero Instacart Inc., la alternativa más popular para pedidos de supermercados en los Estados Unidos, no se queda atrás.



La startup de San Francisco recaudó US$ 200 millones en una ronda liderada por las empresas de inversión Coatue Management y Glade Brook Capital Partners, dijo la compañía a Bloomberg el lunes.

El dinero ayudará a Instacart a defenderse contra programas como el que Amazon hizo público el jueves: está probando la entrega gratuita en dos horas de los comestibles de Whole Foods a los clientes de Amazon Prime en cuatro ciudades de EE.UU.

El financiamiento valora a Instacart en US$ 4,200 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque los términos son privados.

Eso está bastante lejos del valor de mercado de US$ 649,000 millones de Amazon, pero Instacart dijo que puede competir formando más alianzas con tiendas de comestibles preocupadas por el dominio de la compañía de compras en línea.

La startup, de cinco años de antigüedad, ha estado formando asociaciones, que ahora incluyen Albertsons Cos. y Costco Wholesale Corp. Whole Foods también es un importante socio y accionista, un remanente de un contrato firmado antes de que Amazon adquiriera la compañía por US$ 13,700 millones el año pasado.

Apoorva Mehta, cofundador y máximo ejecutivo de Instacart, tiene un objetivo específico en mente para el nuevo capital: "Obtuvimos este capital porque queremos ganar", dijo.

Mehta está buscando expandir el servicio fuera de los 190 mercados de EE.UU. y Canadá donde está actualmente disponible, y agregar nuevos negocios más allá de la entrega, el software de administración de cupones y las circulares digitales. Planea contratar a 200 empleados este año.

El acuerdo eleva los fondos totales de Instacart recaudados a US$ 900 millones, de inversores como Sequoia Capital y Andreessen Horowitz. Un gran accionista que no participó en el nuevo financiamiento de Instacart es Whole Foods.

Su contrato de asociación, un acuerdo de cinco años firmado en el 2016, convirtió a Instacart en el proveedor exclusivo de la mayoría de los productos de Whole Foods. No está claro si el contrato prohíbe a Whole Foods crear su propia división de entrega de comestibles.

Los analistas prevén que Amazon será una amenaza real para el negocio de Instacart, especialmente con el hábito de Jeff Bezos de bajar los precios. Las dos compañías también podrían encontrarse compitiendo en la calidad de los aguacates y otros productos agrícolas, dijo Phil Lempert, un analista de la industria alimentaria.

En mercados maduros, Instacart generalmente cambia de contratistas a empleados de tiempo completo, que están capacitados para ser compradores expertos de comestibles, dijo Lempert. "Si Instacart puede efectivamente hacer eso, creo que siguen siendo muy competitivos", dijo. "Si no pueden, creo que están en problemas".