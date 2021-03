InRetail Peru Corp está buscando emitir un bono de US$ 750 millones a través de su división de consumo en un intento de ofrecer a los compradores una mayor liquidez y una exposición crediticia más diversificada que sus anteriores emisiones de bonos, que nunca han superado los US$ 400 millones.

InRetail Consumer, la subsidiaria de InRetail Perú propietaria del grupo de supermercados Supermercados Peruanos y del negocio de farmacias InRetail Pharma, está buscando vender US$ 750 millones de bonos sénior garantizados con calificación Baa3 / BB+ con un vencimiento intermedio, de acuerdo a un comunicado de S&P Global Ratings. El emisor inició las llamadas a los inversores el lunes.

Las ganancias se utilizarán en parte para financiar una licitación paralela por un bono al 2023 de US$ 400 millones adeudado por InRetail Pharma con calificación Ba1 / BB+ / BB+. El emisor también utilizará los ingresos para pagar un préstamo puente de US$ 375 millones con el que Supermercados Peruanos, el negocio minorista de alimentos más grande del Perú, adquirió al negocio mayorista Makro Perú en diciembre.

El acuerdo propuesto de esta semana es la primera vez que el grupo InRetail, en su amplio historial en el mercado de bonos, abordará a inversores con una calificación de grado de inversión de al menos una agencia. Además, la emisión de bonos está programada para ser la más grande del grupo hasta ahora, informó el portal GlobalCapital.

En su presentación para inversores el lunes, InRetail les dijo a los posibles compradores que había decidido convertir a InRetail Consumer en el emisor porque cree que esto debería ofrecer a los tenedores de bonos una “mejor liquidez” y un perfil crediticio más sólido y diversificado dado que esta entidad controla tanto los negocios de comercio minorista de alimentos y de farmacia del grupo.

InRetail Perú, el brazo minorista del importante conglomerado Intercorp, ha recurrido a inversores internacionales en bonos en varias ocasiones previas. Su subsidiaria InRetail Shopping Malls (Ba2 / BB / BB+) vendió US$ 350 millones de deuda a siete años en julio del 2014, y luego refinanció la mayor parte de ese bono con US$ 350 millones a 10 años en marzo del 2018, aunque la compañía había querido recaudar US$ 450 millones.

El propio InRetail Consumer ha recurrido a los inversores una vez en el pasado, en octubre del 2014, cuando emitió US$ 300 millones por siete años. Sin embargo, cuando la división regresó a los mercados de bonos en abril del 2018, la nota a cinco años de US$ 400 millones se emitió a través de una de sus dos subsidiarias, InRetail Pharma.

Rápido desapalancamiento

Desde el último acuerdo de InRetail Consumer en el 2014, sus ingresos se han más que duplicado y su Ebitda casi se ha triplicado, en gran parte debido a la adquisición de Quicorp por InRetail Pharma en el 2018, que la transformó en la cadena de farmacias más grande de Perú. Esa adquisición había provocado un aumento repentino del apalancamiento, lo que provocó la preocupación de las agencias de calificación y fue una de las razones, junto con las condiciones volátiles del mercado, por las que las dos emisiones de bonos del grupo en el 2018 no fueron tan grandes como se indicó inicialmente.

Sin embargo, la integración de Quicorp en el negocio ha sido fluida, y el viernes Moody’s mejoró la calificación de InRetail Pharma a Ba1, y la vicepresidenta de Moody’s, Sandra Beltrán, dijo que la acción de calificación reflejaba un “desapalancamiento más rápido de lo esperado de la compañía después de la adquisición de Quicorp en el 2018 y una mejora crediticia sostenida en medio del brote pandémico de COVID-19”.

El apalancamiento neto de InRetail Pharma ha caído de 3.1 veces cuando adquirió Quicorp a 1.5 a finales del 2020. Si bien el negocio de farmacia experimentó un aumento del 4% en el Ebitda durante el 2020, el Ebitda en los negocios minoristas de alimentos de InRetail creció un 29% el año pasado, incluso antes de la integración de Makro.

Garantizado por préstamos intercompañía

Credit Suisse, JP Morgan y Santander están administrando la transacción, que una vez completada tendrá a InRetail Consumer ofreciendo un préstamo intercompañía de US$ 360 millones a SuperMercados Peruanos y uno similar a InRetail Pharma. Los nuevos bonos estarán garantizados por garantías reales de primera prioridad en estos préstamos entre empresas.

SuperMercados utilizará los fondos del préstamo intercompañía para reembolsar el préstamo puente de US$ 375 millones con el que compró Makro. InRetail Pharma utilizará los ingresos del préstamo para financiar una oferta pública por sus bonos de US$ 400 millones a 5,375% en el 2023. La empresa operadora recaudará por separado US$ 40 millones de deuda para financiar la licitación.

Según los términos de la oferta pública, InRetail Pharma ofrece recomprar sus bonos al 2023 a 103.203 centavos por dólar si los bonistas aceptan participar antes de la fecha límite de reserva anticipada de las 5 p.m. del 19 de marzo. Si participan después de esa fecha pero antes de las 11.59 p.m. del 5 de abril, los inversores recibirán solo 100.203 centavos por dólar.

La oferta pública está supeditada a que más de la mitad de los tenedores de bonos al 2023 acepten modificaciones a los términos de los bonos, ya que esto sería suficiente para eliminar convenios restrictivos y eventos de incumplimiento. La recompra también depende de un nuevo financiamiento exitoso.

Dos equipos representan a InRetail en las convocatorias a los inversores. El primero está integrado por Juan Carlos Vallejo, director ejecutivo de InRetail Perú, Adolfo Puente-Arnao, director financiero de InRetail Pharma y Vanessa Dañino, directora de relaciones con inversores de InRetail Perú. Un segundo equipo está compuesto por Rafael Dasso, CEO de InRetail Pharma, Gonzalo Rosell, CFO de InRetail Perú, y Andrea Chevasco, CFO de Supermercados Peruanos.

Supermercados Peruanos es el minorista de alimentos líder en el país, con alrededor del 41% de participación en los ingresos entre los tres minoristas más grandes del país. El negocio de farmacias también es el número uno en Perú, con alrededor del 62% del mercado. Los alimentos y las farmacias proporcionan cada uno alrededor de la mitad de los ingresos de InRetail Consumer.

Intercorp, con calificación BBB- / BBB-, también es propietaria de Interbank, otro emisor de bonos y uno de los cuatro principales prestamistas de Perú.