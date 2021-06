Los ingresos trimestrales de Nike Inc superaron las estimaciones de Wall Street, ya que los estadounidenses que salieron de los confinamientos provocados por la pandemia gastaron más en calzado y ropa, lo que hizo que sus acciones subieran un 4%.

Después de permanecer en casa durante más de un año y limitar el vestuario a la ropa cómoda, los consumidores volvieron a comprar zapatillas para correr y hacer senderismo para recuperar sus rutinas, gracias al rápido ritmo de vacunación.

En América del Norte, el mercado más grande de Nike, los ingresos se duplicaron con creces a US$ 5,380 millones y superaron la estimación promedio de los analistas de US$ 4,310 millones.

En la Gran China, un mercado de rápido crecimiento para la empresa, los ingresos fueron de US$ 1,930 millones y no cumplieron con las expectativas de US$ 2,220 millones, ya que los consumidores boicotearon varias marcas occidentales por la controversia sobre Xinjiang.

La ganancia neta de Nike alcanzó los US$ 1,510 millones, o 93 centavos por acción, para el trimestre que finalizó el 31 de mayo, en comparación con una pérdida de US$ 790 millones, o 51 centavos por acción, un año antes.

Los ingresos totales aumentaron a US$ 12,340 millones para el cuarto trimestre desde US$ 6,310 millones un año antes, cuando la pandemia estaba en su apogeo. Los analistas esperaban US$ 11,010 millones, según los datos de IBES de Refinitiv.