La empresa Informática El Corte Inglés S.A. administrará la base de datos de la portabilidad numérica por el período 2019 – 2024, al adjudicarse la buena pro en el proceso de selección que culminó ayer con la apertura de las propuestas económicas de los postores, informó el Osiptel.

La empresa adjudicataria presentó una propuesta de US$ 0.13 centavos como retribución por cada portación efectiva (sin incluir IGV), monto que resulta inferior en un 82% a los US$ 0.73 centavos que cobra el actual administrador de la base de datos de la portabilidad numérica.

“Se espera que, con esta reducción en la retribución, los concesionarios incrementen el uso de este mecanismo para una mayor dinámica competitiva y para que los usuarios del servicio público de telefonía móvil y fija se vean beneficiados con ofertas más atractivas”, refirió Sergio Cifuentes, gerente general del regulador.

En el proceso de selección participaron también las empresas Systor Thondheim AS, con una oferta de US$ 0.17 centavos (sin incluir IGV) y el actual administrador de la base de datos Iconectiv Perú S.A.C, con US$ 0.28 centavos (sin incluir IGV).

Cabe precisar que Informática El Corte Inglés S.A. ha brindado servicios en administración de base de datos de portabilidad numérica en Costa Rica, Colombia, República Dominicana y España.

En el Perú, iniciará dicha actividad desde el 1 de abril de 2019 por cinco años.